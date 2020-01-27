"Грэмми-2020": необычные наряды и гости церемонии - фото

Больше всего наград унесла домой 18-летняя Билли Айлиш, одержавшая победу в пяти категориях. Смотрите самые яркие наряды звезд - в нашей фотоленте!

В Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения премии "Грэмми".

Лидер по числу номинаций - 31-летняя исполнительница Лиззо (она была представлена в восьми категориях) одержала победу в трех из них.

А вот больше всего наград унесла домой 18-летняя Билли Айлиш, одержавшая победу в пяти категориях.

Список победителей:

"Запись года" — Bad Guy, Билли Айлиш

"Песня года" — Bad Guy, Билли Айлиш

"Лучший новый артист" — Билли Айлиш

"Альбом года"— When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Билли Айлиш

"Лучшее вокальное поп-исполнение" — Лиззо, Truth Hurts

"Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/группой" — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус

"Лучший вокальный поп-альбом" — When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Билли Айлиш

"Лучшее рок-выступление" — This Land, Гари Кларк-младший

"Лучшая рок-композиция" — This Land, Гари Кларк-младший

"Лучший рок-альбом" — Social Cues, Cage The Elephant

"Лучший альтернативный альбом" — Father of the Bride, Vampire Weekend

"Лучший городской или современный альбом" — Cuz I Love You (Deluxe), Лиззо

"Лучшее традиционное R&B-выступление" — Jerome, Лиззо

"Лучшее R&B-выступление" — Come Home, Anderson.Paak, André 3000

"Лучший R&B-альбом" — Ventura, Anderson.Paak

"Лучшая R&B-песня" — Say So, PJ Morton, JoJo

"Лучшее рэп-выступление" — Racks in the Middle, Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy

"Лучший рэп-альбом" — Igor, Tyler, The Creator

"Лучшая рэп-песня" — A Lot, 21 Savage, Джей Коул

"Лучшее музыкальное видео" — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус

"Лучший латинский рок или альтернативный альбом" — El Mal Querer, Росалия

"Лучший латинский поп-альбом" — #Eldisco, Алехандро Санс

"Лучший кантри-альбом" — While I'm Livin, Таня Такер

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