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Кишинев хранит память о жертвах Холокоста

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Тема:
Холокост - горькая память о миллионах (34)
17 0 0
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  • Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
  • Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
  • Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
  • Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
  • Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
  • Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
  • Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
  • Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
  • Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
  • Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
  • Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
  • Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
  • Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
  • Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
  • Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
  • Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
  • Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
  • Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Почтить память погибших евреев пришли и представители молдавской власти.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2899/86/28998645.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200127/28998833/miting-rekviem-v-pamyat-o-zhertvakh-kholokosta.html

Жертвами истребления со стороны нацистов стали 6 миллионов евреев. Многие тысячи из них погибли и на территории современной Молдовы.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают в мире 27 января.В Молдове мемориальные мероприятия начались с митинга-реквиема на Мемориале жертв фашизма. 

Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в официальной церемонии памяти жертв Холокоста.
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Додон: Холокост – страшный урок, поэтому важно сохранять мир

Перед присутствующими выступили представители власти и общественности, бывшие узники гетто и концлагерей. Они были едины во мнении, что главное для современного общества сохранить память о тех страшных событиях и не допускать любой формы нетерпимости. 

"Все ныне живущие в мире должны сделать все возможное, чтобы такое никогда не повторилось на Земле. Давайте быть внимательнее друг к другу и тогда в нашей стране мы сможем сохранить мир и спокойствие во всем обществе", - отметила председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная. 

Тулбуре: почему трагедия Холокоста произошла в двадцатом веке>>>

Парламент Молдовы 26 ноября 2015 года принял решение объявить 27 января официальным Днем памяти жертв Холокоста. Кроме того, республика на законодательном уровне поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом, антисемитизмом и ксенофобией.

Именно 27 января в 1945 году советские войска под руководством маршала Конева освободили узников концлагеря Аушвиц-Биркенау.

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Тема:
Холокост - горькая память о миллионах (34)

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