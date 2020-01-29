"Сделано в Молдове": лучшее, что произведено в республике, в фото

Выставка проходит под девизом "Домашнее! Аутентичное! Свое!": сморите в фотоленте Sputnik Молдова самые яркие фото из павильонов экспозиции.

В МВЦ Moldexpo стартовала масштабная выставка молдавских товаров "Сделано в Молдове". Она продлится вплоть до 2 февраля.

Во всех трех павильонах, где проходят презентации, представлены различные отрасли национальной экономики: пищевой, винодельческой и легкой промышленности, мебельного производства, приборостроения.

Всего в мероприятии принимают участие 450 отечественных предпринимателей со своей продукцией и услугами.

Выставка проходит под девизом "Домашнее! Аутентичное! Свое!" ("Acasă! Autentic! Autohton!").

Информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает Международным инфо-партнером мероприятия.

Мобильная студия Sputnik работает в центральном выставочном павильоне Moldexpo. Журналисты готовят подробные интервью с участниками и посетителями выставки, фото- и видеорепортажи с разных площадок мероприятия.

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