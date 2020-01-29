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"Сделано в Молдове": лучшее, что произведено в республике, в фото

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  • В выставочном комплексе Молдэкспо открылась выставка товаров и услуг отечественных производителей Сделано в Молдове. Она проходит в стране уже в 19 раз.
  • Организатор мероприятия - Торгово-промышленная палата Молдовы.
  • Выставка проходит под девизом Домашнее! Аутентичное! Свое! (Acasă! Autentic! Autohton!).
  • И действительно здесь можно найти лучшее, что производится в Молдове.
  • Более 450 отечественных предпринимателей представят на ней продукцию и услуги.
  • Выставка Сделано в Молдове
  • Открытие выставки Сделано в Молдове. Официальная часть не обошлась без колоритного выступления народных ансамблей.
  • Открытие выставки Сделано в Молдове.
  • Молдавская вышивка и национальные костюмы - это настоящее произведение искусство. Такую продукцию можно не только посмотреть, но и приобрести.
  • Молдавский премьер Ион Кику также посетил выставку и сделал покупки.
  • Выставка Сделано в Молдове
  • Производители подготовились на славу - представили лучшие товары. Отбоя от покупателей нет.
  • Выставка Сделано в Молдове 2020
  • Производители не устают напоминать, что у них есть все необходимые сертификаты на реализуемую ими продукцию.
  • Традиционная молдавская теплая одежда.
  • Посетители выставки Сделано в Молдове отмечают, что важно проводить такие мероприятия и поддерживать местных производителей.
  • Отдельный вид искусства - гончарное мастерство.
  • Выставка проходит до 2 февраля включительно.
© Sputnik / Miroslav Rotari
В выставочном комплексе "Молдэкспо" открылась выставка товаров и услуг отечественных производителей "Сделано в Молдове". Она проходит в стране уже в 19 раз.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2902/15/29021501.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200129/29026960/sdelano-moldova-luchshee-chto-proizvedeno-v-respublike-photo.html

Выставка проходит под девизом "Домашнее! Аутентичное! Свое!": сморите в фотоленте Sputnik Молдова самые яркие фото из павильонов экспозиции.

В МВЦ Moldexpo стартовала масштабная выставка молдавских товаров "Сделано в Молдове". Она продлится вплоть до 2 февраля.

Во всех трех павильонах, где проходят презентации, представлены различные отрасли национальной экономики: пищевой, винодельческой и легкой промышленности, мебельного производства, приборостроения.

Всего в мероприятии принимают участие 450 отечественных предпринимателей со своей продукцией и услугами. 

Выставка Сделано в Молдове
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Сделано в Молдове" – уникальный шанс для отечественных бизнесменов и страны
Выставка проходит под девизом "Домашнее! Аутентичное! Свое!" ("Acasă! Autentic! Autohton!").

Информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает Международным инфо-партнером мероприятия.

Мобильная студия Sputnik работает в центральном выставочном павильоне Moldexpo. Журналисты готовят подробные интервью с участниками и посетителями выставки, фото- и видеорепортажи с разных площадок мероприятия.

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