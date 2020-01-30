Российская Венеция: утонченная и зыбкая красота Санкт-Петербурга

Эта прекрасная многоликость давно подмечена и воспета. Для своего стихотворного образа северной столицы Николай Агнивцев нашел такие слова:
Как явь, вплелись в твои туманы
Виденья двухсотлетних снов,
О, самый призрачный и странный
Из всех российских городов!
Поэт делится с читателем своей непоколебимой уверенностью:
И майской ночью в белом дыме,
И в завываньи зимних пург
Ты всех прекрасней, несравнимый
Блистательный Санкт-Петербург!
Доказательство тому - в нашей фотоленте.
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