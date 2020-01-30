18:53 30 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.33
  • USD17.57
  • RUB0.28
  • RON4.05
  • UAH0.71
Поиск
Фото

Российская Венеция: утонченная и зыбкая красота Санкт-Петербурга

Получить короткую ссылку
3 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Alexei Danichev
Прохожие гуляют на пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2897/14/28971457.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200130/28972284.html

Город на Неве имеет свое особое очарование - изменчивое и нежно нюансированное в акварельных тонах в зависимости от времени года.

Эта прекрасная многоликость давно подмечена и воспета. Для своего стихотворного образа северной столицы Николай Агнивцев нашел такие слова:

Как явь, вплелись в твои туманы
Виденья двухсотлетних снов,
О, самый призрачный и странный
Из всех российских городов!

Поэт делится с читателем своей непоколебимой уверенностью:

И майской ночью в белом дыме,
И в завываньи зимних пург
Ты всех прекрасней, несравнимый
Блистательный Санкт-Петербург!

Доказательство тому - в нашей фотоленте.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Урбанисты Санкт-Петербурга помогут преобразить Кишинев - детали


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Российская Венеция: утонченная и зыбкая красота Санкт-Петербурга
Сделано в Молдове: перспективы и реалии отечественного бизнеса
"Сделано в Молдове": перспективы и реалии отечественного бизнеса
Рост цен по-молдавски
За что жители Молдовы стали платить больше

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться