Российская Венеция: утонченная и зыбкая красота Санкт-Петербурга

Город на Неве имеет свое особое очарование - изменчивое и нежно нюансированное в акварельных тонах в зависимости от времени года.

Эта прекрасная многоликость давно подмечена и воспета. Для своего стихотворного образа северной столицы Николай Агнивцев нашел такие слова:

Как явь, вплелись в твои туманы

Виденья двухсотлетних снов,

О, самый призрачный и странный

Из всех российских городов!

Поэт делится с читателем своей непоколебимой уверенностью:

И майской ночью в белом дыме,

И в завываньи зимних пург

Ты всех прекрасней, несравнимый

Блистательный Санкт-Петербург!

Доказательство тому - в нашей фотоленте.

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