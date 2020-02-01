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Субмарины апокалипсиса: подлодки, способные разнести мир в щепки

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© Photo : Public domain / U.S. Navy
Подводные лодки типа "Огайо" с баллистическими ракетами, состоящие на вооружении ВМС США, способны нести 24 баллистические ракеты подводного пуска UGM-133A «Трайдент II» (D5), каждая из которых оснащена 12 термоядерными боеголовками W88 мощностью в 475 килотонн. На фото - запуск ракеты Trident II D-5 с подлодки USS West Virginia
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2904/81/29048118.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200201/29048676.html

Самое важное преимущество военных подводных лодок — скрытность. Ну а атомные субмарины с ядерными боеголовками на борту являются настоящими монстрами, несущими смерть всему живому.

Американский журнал National Interest указал пять подводных лодок, которые способны уничтожить мир за полчаса. Три из этих субмарин — российские, остальные две — американские.

Подводная лодка проекта Ясень-М.
© Sputnik / Sergey Mamaontov
Атомная подводная лодка проекта "Ясень-М": момент спуска на воду - видео

В список издания попали подлодки проекта 955 "Борей", которые издание называет "самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами", а также субмарины проекта 667БДРМ "Дельфин" и проекта 885М "Ясень-М". Американские "морские дьяволы" - Колумбия" и "Огайо".

В публикации отмечается, что эти военные судна настолько мощные, что могут стереть в радиоактивный пепел" 288 целей размером с город. Причем, каждая подлодка, вошедшая в топ, способна на такое.

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