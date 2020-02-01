Субмарины апокалипсиса: подлодки, способные разнести мир в щепки

Самое важное преимущество военных подводных лодок — скрытность. Ну а атомные субмарины с ядерными боеголовками на борту являются настоящими монстрами, несущими смерть всему живому.

Американский журнал National Interest указал пять подводных лодок, которые способны уничтожить мир за полчаса. Три из этих субмарин — российские, остальные две — американские.

В список издания попали подлодки проекта 955 "Борей", которые издание называет "самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами", а также субмарины проекта 667БДРМ "Дельфин" и проекта 885М "Ясень-М". Американские "морские дьяволы" - Колумбия" и "Огайо".

В публикации отмечается, что эти военные судна настолько мощные, что могут стереть в радиоактивный пепел" 288 целей размером с город. Причем, каждая подлодка, вошедшая в топ, способна на такое.

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