Северное сияние в Мурманской области.

В наши дни это чувство священного испуга осталось лишь в преданиях седой старины.
Жители этих широт с чудом, конечно, пообвыклись, но все равно нет-нет да и остановятся как вкопанные, устремив взоры ввысь.
Другое дело - туристы, приехавшие специально, чтобы полюбоваться сюрреалистическими узорами в небе, буйством цвета и света. Уж они не упустят ни одной подробности.
А позже перескажут все своим родственникам и друзьям, и не исключено, что эти описания тоже станут легендами - семейными, компанейскими, передающимися из уст в уста, а может и через поколения.
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