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Северное сияние в Мурманской области

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© Sputnik / Pavel Lvov
Арктическая радуга-дуга.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2903/91/29039100.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200202/29039575/severnoe-siyanie-murmansk-foto.html

Для далеких предков северян это фантастическое природное явление было не только чарующим, но и вселяющим страх перед неизведанным.

В наши дни это чувство священного испуга осталось лишь в преданиях седой старины.

Жители этих широт с чудом, конечно, пообвыклись, но все равно нет-нет да и остановятся как вкопанные, устремив взоры ввысь.

Другое дело - туристы, приехавшие специально, чтобы полюбоваться сюрреалистическими узорами в небе, буйством цвета и света. Уж они не упустят ни одной подробности.

А позже перескажут все своим родственникам и друзьям, и не исключено, что эти описания тоже станут легендами - семейными, компанейскими, передающимися из уст в уста, а может и через поколения.

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