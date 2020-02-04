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Припять: золотой юбилей города-призрака

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© AFP 2019 / Genya Savilov
Граффити на бывшем доме культуры «Энергетик» в городе-призраке Припять
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2907/81/29078116.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200204/29079179/pripiat-gorod-prizrak-iubilei.html

Город был построен для обслуживающего персонала Чернобыльской АЭС и 16 лет жители чувствовали себя в нем как в светлом и уютном доме.

Населяющие Припять 50 тысяч человек были очень молоды - их средний возраст составлял 26 лет. Создавались семьи, росли дети.

Сектор зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
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Все изменила ночь на 26 апреля 1986 года, когда на станции произошла катастрофа. На следующий все население экстренно эвакуировали.

Сегодня, 4 февраля 2020 года, Припять встречает 50-летие своего основания в печальном статусе города-призрака: заброшенные дома, пустые глазницы окон, заросшие кустами и деревьями улицы и площади.

В последнее время в Припять приезжает все больше туристов. Застывший во времени город в минувшем году посетили более 100 тысяч путешественников. В этом году цифра может удвоиться.

Архивные кадры и свежие снимки - в нашей фотоленте.

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