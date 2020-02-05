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Криштиану Роналду, уже 35-летний, но по-прежнему невероятный

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© AFP 2019 / Stringer
А это радость после забитого гола во время матча Реал-Барселона, 2017 год.
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Sputnik Молдова
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Итальянский "Ювентус", за который сейчас выступает легенда мирового футбола, первым поздравил своего игрока с днем рожденья.

Руководство туринского клуба уверено, что "Криштиану Роналду давно вышел за рамки того, что можно описать словами, и его отношение к спорту прекрасно сочетается с нашей ДНК: культура работы, желание прогрессировать день ото дня и бесконечная жажда успеха".

Как подчеркивается в поздравлении, "Он подарил нам 50 сумасшедших голов, забив практически всем соперникам, против которых играл за Ювентус в Италии и Европе". 

О рекордах прославленного бомбардира сегодня будет сказано многое. Мы же предложим два интересных факта о его личности.

Португальский футболист Криштиану Роналду
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Криштиану Роналду опубликовал новое фото детей
Роналду взял за правило "дарить" себе к каждому дню рождения минус один килограмм веса.И это, несмотря на что, что процент жира в его организме рекордно низкий. В 2018 году врачи «Ювентуса», проведя плановый осмотр Роналду, заявили, что шокированы: показатели спортсмена (которому на тот момент было 33 года) соответствовали нормам 23-летнего.

У атлета нет ни одной татуировки, более того, он не намерен ими обзаводиться. Все потому, что Криштиану - активный донор крови, а правила «Красного Креста» говорят, что после нанесения наколок кровь нельзя сдавать четыре месяца.

Яркие эпизоды из жизни Роналду - в нашей фотоленте. 

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