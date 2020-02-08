Путин и Лукашенко сыграли в хоккей в Сочи - фото

Смотрите в фотоленте Sputnik, как президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко сыграли в хоккей в товарищеском хоккейном матче, прошедшем в Красной Поляне.

Примечательно, что играли лидеры двух стран не друг против друга, а, наоборот, за одну команду. Путин, по традиции, вышел на лед в форме национальной команды под номером 11, Александр Лукашенко - в хоккейном свитере с номером 01 с орнаментом в цветах белорусского флага. Во встрече также сыграл сын президента Белоруссии Николай.

Противостояние завершилось со счетом 13:4 в пользу команды, за которую играли президенты РФ и Белоруссии.

Как это было, смотрите в фотоленте.

В последний раз Путин и Лукашенко вместе выходили на лед в хоккейном матче в феврале 2019 года.

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