Стрелок в Таиланде убил десятки человек: фотохроника с места ЧП

По последним данным, при перестрелке погибли 26 человек, а также сам преступник, 57 человек получили ранения. Бойцы отряда спецназа, входящего в состав полицейского управления, сыграли ключевую роль в ликвидации стрелка.
Мотивом действий военного стал бытовой конфликт из-за продажи дома. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча. По его словам, теперь командование сухопутных войск будет разбираться в деталях его конфликта с сослуживцами, чтобы понять, как он мог спровоцировать такую трагедию.
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