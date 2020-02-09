Стрелок в Таиланде убил десятки человек: фотохроника с места ЧП

Смотрите в фотоленте Sputnik кадры из Таиланда, где старший сержант сухопутных войск Чакрапхан Тхомма устроил стрельбу на улицах и в торговом центре города Накхонратчасима на северо-востоке страны.

По последним данным, при перестрелке погибли 26 человек, а также сам преступник, 57 человек получили ранения. Бойцы отряда спецназа, входящего в состав полицейского управления, сыграли ключевую роль в ликвидации стрелка.

После ликвидации преступника полицейские и армейские специалисты по разминированию приступили к обследованию здания торгового центра: ни на теле застреленного преступника, ни рядом с ним не оказалось ручных гранат и мины, которые он украл с оружейного склада своей части.

Мотивом действий военного стал бытовой конфликт из-за продажи дома. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча. По его словам, теперь командование сухопутных войск будет разбираться в деталях его конфликта с сослуживцами, чтобы понять, как он мог спровоцировать такую трагедию.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK