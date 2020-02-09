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Стрелок в Таиланде убил десятки человек: фотохроника с места ЧП

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© REUTERS / Athit Perawongmetha
Эвакуация студентов из торгового центра Terminal 21 после стрельбы в Таиланде.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2913/56/29135619.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200209/29136580/thailand-strelok-zhertvy-photo.html

Смотрите в фотоленте Sputnik кадры из Таиланда, где старший сержант сухопутных войск Чакрапхан Тхомма устроил стрельбу на улицах и в торговом центре города Накхонратчасима на северо-востоке страны.

По последним данным, при перестрелке погибли 26 человек, а также сам преступник, 57 человек получили ранения. Бойцы отряда спецназа, входящего в состав полицейского управления, сыграли ключевую роль в ликвидации стрелка.

Тайские солдаты стоят возле торгового центра Terminal 21, где 9 февраля 2020 года в северо-восточном тайском городе Накхонратчасима произошла массовая стрельба.
© AFP 2019 / LILLIAN SUWANRUMPHA
Число погибших и раненых в результате стрельбы в Таиланде выросло
После ликвидации преступника полицейские и армейские специалисты по разминированию приступили к обследованию здания торгового центра: ни на теле застреленного преступника, ни рядом с ним не оказалось ручных гранат и мины, которые он украл с оружейного склада своей части.

Мотивом действий военного стал бытовой конфликт из-за продажи дома. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча. По его словам, теперь командование сухопутных войск будет разбираться в деталях его конфликта с сослуживцами, чтобы понять, как он мог спровоцировать такую трагедию.

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