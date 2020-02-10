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В Кишиневе почтили память Пушкина, возложив цветы к его бюсту

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  • В Молдове отмечают День памяти Александра Пушкина.
  • По этому случаю прошло возложение цветов к бюсту поэта, который был установлен в Кишиневе в 1885 году.
  • Цветы возлагает представитель Россотрудничества и советник-посланник посольства России в Молдове Роман Романов.
  • Известный молдавский пушкинист Виктор Кушниренко.
  • Бюст поэта был изготовлен русским скульптором Александром Опекушиным.
  • Почтить память поэта пришли члены общественных организаций и простые жители Кишиневе.
  • Перед собравшимися читали стихи русского классика. В основном, это были учащиеся кишиневских лицеев. Многие из них оделись по моде XIX века.
  • Возложение цветов к памятнику А.С.Пушкина в Кишиневе в День его памяти
  • Роман Романов зачитывает заявление посла России в Молдове Олега Васнецова.
  • Давыдов: Пушкин стал настоящим послом русской культуры здесь, связав наши страны и народы на века. В Молдове гордятся по-настоящему большим пушкинским наследием.
  • Супруга посла России в Молдове Татьяна Васнецова читает Я вас любил...
  • Пушкин пробыл в Кишиневе в ссылке с 1820 по 1826 годы.
  • У бюста русского поэта было очень многолюдно.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Возложение цветов к памятнику А.С.Пушкина в Кишиневе в День его памяти
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200210/29147330/v-kishineve-pochtili-pamyat-pushkina-vozlozhiv-tsvety-k-ego-byustu.html

В понедельник в парке имени Штефана чел Маре прошла церемония у монумента великому русскому поэту - Александру Сергеевичу Пушкину.

В Кишиневе представители посольства России, Россотрудничества, а также члены общественных организаций Молдовы, обычные жители города отдали дань памяти Александру Пушкину и возложили цветы к его бюсту.

Перед собравшимися зачитали обращение посла России в Молдове Олега Васнецова.

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"Ровно 183 года назад в вечность ушел основоположник современной русской словесности и литературных традиций. Мыслитель, бессмертное творчество которого сопровождает каждого из нас от самого рождения и до самой смерти", - отметил Васнецов.

Пушкин
© Sputnik / Nicolai Kibich
Бессарабская история Пушкина
В завершение своего послания он подчеркнул, что Пушкин стал объединяющей силой для всех русских людей и русского мира.

Представитель Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов отметил, что 200 лет назад Александр Пушкин прибыл в ссылку в Кишинев.

"Пушкин стал настоящим послом русской культуры здесь, связав наши страны и народы на века. В Молдове гордятся по-настоящему большим пушкинским наследием", - уточнил Давыдов.

В этот день памятные мероприятия проходят в библиотеках страны, а также в Доме-музее Александра Пушкина в Кишиневе и в филиале музея в Долне. 

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