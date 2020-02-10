В Кишиневе почтили память Пушкина, возложив цветы к его бюсту

В понедельник в парке имени Штефана чел Маре прошла церемония у монумента великому русскому поэту - Александру Сергеевичу Пушкину.

В Кишиневе представители посольства России, Россотрудничества, а также члены общественных организаций Молдовы, обычные жители города отдали дань памяти Александру Пушкину и возложили цветы к его бюсту.

Перед собравшимися зачитали обращение посла России в Молдове Олега Васнецова.

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"Ровно 183 года назад в вечность ушел основоположник современной русской словесности и литературных традиций. Мыслитель, бессмертное творчество которого сопровождает каждого из нас от самого рождения и до самой смерти", - отметил Васнецов.

В завершение своего послания он подчеркнул, что Пушкин стал объединяющей силой для всех русских людей и русского мира.

Представитель Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов отметил, что 200 лет назад Александр Пушкин прибыл в ссылку в Кишинев.

"Пушкин стал настоящим послом русской культуры здесь, связав наши страны и народы на века. В Молдове гордятся по-настоящему большим пушкинским наследием", - уточнил Давыдов.

В этот день памятные мероприятия проходят в библиотеках страны, а также в Доме-музее Александра Пушкина в Кишиневе и в филиале музея в Долне.

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