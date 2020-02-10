В Кишиневе почтили память Пушкина, возложив цветы к его бюсту

В Кишиневе представители посольства России, Россотрудничества, а также члены общественных организаций Молдовы, обычные жители города отдали дань памяти Александру Пушкину и возложили цветы к его бюсту.
Перед собравшимися зачитали обращение посла России в Молдове Олега Васнецова.
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"Ровно 183 года назад в вечность ушел основоположник современной русской словесности и литературных традиций. Мыслитель, бессмертное творчество которого сопровождает каждого из нас от самого рождения и до самой смерти", - отметил Васнецов.
Представитель Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов отметил, что 200 лет назад Александр Пушкин прибыл в ссылку в Кишинев.
"Пушкин стал настоящим послом русской культуры здесь, связав наши страны и народы на века. В Молдове гордятся по-настоящему большим пушкинским наследием", - уточнил Давыдов.
В этот день памятные мероприятия проходят в библиотеках страны, а также в Доме-музее Александра Пушкина в Кишиневе и в филиале музея в Долне.
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