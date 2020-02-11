Шторм "Сиара" настиг Европу, жители ряда стран - в ужасе: фото

Ураган с романтичным женским именем "Сиара" внушает неподдельный страх жителям ряда европейских стран и ведет к разрушениям и гибели людей.

Один человек погиб и еще один пропал без вести в ночь на понедельник после того, как их лодку унесло сильным ветром из-за обрушившейся на юг Швеции стихии.

Ураган "Сиара" привел к отмене около 220 рейсов и многокилометровым пробкам в Нидерландах. Ранее королевский метеорологический институт страны объявил "оранжевый" уровень погодной опасности. Согласно прогнозам, в прибрежных районах ветер мог достигать скорости в 120 км/ч. © AFP 2019 / SAKIS MITROLIDIS Летали крыши, ветер сносил деревья: во время урагана в Греции погибли туристы

На французском острове Корсика из-за урагана "Сиара" также был объявлен "оранжевый" уровень метеоопасности, из-за сильного шторма и порывистого ветра ограничено движение транспорта.

Непогода распоясалась и на других широтах. В бразильском Сан-Паулу в результате обильных осадков в наблюдаются сбои в работе общественного транспорта, изменено расписание аэропортов.

В Новой Зеландии до 18 февраля сохраняется штормовое предупреждение в регионе Саутленд. Из-за обильных осадков есть угроза паводков, возможны ограничения дорожного движения.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK