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Шторм "Сиара" настиг Европу, жители ряда стран - в ужасе: фото

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  • Мужчина чистит дом после наводнения в Северной Англии.
  • Мужчина во время шторам Сиара в Нидерландах - людей просто сдувает шквалистым ветром.
  • Вид на Йоркшир-Дейлз (Великобритания) после прохождения шторма Сиара.
  • Упавший кран на крышу собора после шторма Сиара в Германии.
  • Сильные волны после прохождения шторма Сиара на бельгийском побережье.
  • Автомобиль в воронке после прохождения шторма Сиара в Англии.
  • Гуси на воде во время наводнения в Северной Англии.
  • Самолет во время сложной посадки из-за шторма Сиара в аэропорту Бирмингема (Великобритания).
  • Обломки крыши на дороге после прохождения шторма Сиара в Германии.
  • Сильные волны во время шторма Сиара в Австрии.
  • Машины едут по затопленной дороге в Манчестере (Великобритания).
  • Дерево, поваленное во время шторма Сиара в Великобритании.
  • Шторм в Блэкпуле (Великобритания) - волны смывают все на своем пути.
© AFP 2019 / Oli Scarff
Мужчина чистит дом после наводнения в Северной Англии.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200211/29157920.html

Ураган с романтичным женским именем "Сиара" внушает неподдельный страх жителям ряда европейских стран и ведет к разрушениям и гибели людей.

Один человек погиб и еще один пропал без вести в ночь на понедельник после того, как их лодку унесло сильным ветром из-за обрушившейся на юг Швеции стихии.

Ураган "Сиара" привел к отмене около 220 рейсов и многокилометровым пробкам в Нидерландах. Ранее королевский метеорологический институт страны объявил "оранжевый" уровень погодной опасности. Согласно прогнозам, в прибрежных районах ветер мог достигать скорости в 120 км/ч.
Consecințele furtunii din Halkidki, Grecia
© AFP 2019 / SAKIS MITROLIDIS
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На французском острове Корсика из-за урагана "Сиара" также был объявлен "оранжевый" уровень метеоопасности, из-за сильного шторма и порывистого ветра ограничено движение транспорта.

Непогода распоясалась и на других широтах. В бразильском Сан-Паулу в результате обильных осадков в наблюдаются сбои в работе общественного транспорта, изменено расписание аэропортов.

В Новой Зеландии до 18 февраля сохраняется штормовое предупреждение в регионе Саутленд. Из-за обильных осадков есть угроза паводков, возможны ограничения дорожного движения.

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Теги:
последствия, разрушения, ураган


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