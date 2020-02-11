Всегда на связи: в Кишиневе открыли еще один офис службы спасения "112"

Власти вложили в новый центр по приему звонков более 30 миллионов леев, такие данные привел министр экономики и инфраструктуры.

В здании площадью в 1300 квадратных метров есть вся инфраструктура, необходимая для полноценной работы службы.

Министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый отметил, что открытие еще одного центра поспособствует улучшению качества предоставляемых услуг.

"Этот колл-центр - первый в Европе, работающий полностью на экологически чистой электроэнергии, генерируемой близлежащим фотоэлектрическим парком. Но при этом он также подключен и к стандартным сетям электроснабжения", - заявил Усатый.

В 2019 году больше половины вызовов в службу 112 оказались ложными>>>

По его словам, власти инвестировали в новый офис более 30 миллионов леев, но все эти вложения были оправданы.

"Мы не построили второй офис. Это на старом месте, как вы знаете, на Тома Чорба. Люди, которые здесь сегодня, они работают с 2018 года. Согласно протоколам и нашему законодательству, служба должна иметь два офиса по приему звонков", - добавил глава службы "112" Ливиу Оброк.

Всего на звонки по телефону "112" откликаются 82 оператора. За два неполных года работы, работники Единой службы спасения приняли и обработали более 5 миллионов экстренных вызовов.

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