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Всегда на связи: в Кишиневе открыли еще один офис службы спасения "112"

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  • Открытие второго офиса по приему звонков Единой службы спасения 112.
  • Служба начала свою работу в Молдове примерно два года назад.
  • На торжественное открытие пришли официальные лица страны.
  • Глава Единой службы спасения 112 Ливиу Оборок.
  • Министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый.
  • В день операторы принимают около 13 тысяч звонков.
  • В новом центре уже кипит работа.
  • Новый центр - один из самых современных в Европе, он оснащен по последнему слову техники.
  • Анатол Усатый тестирует новую технику.
  • В этом центре трудятся множество операторов, некоторых из них перевели из первого офиса.
  • Всего во всей службе числятся 82 оператора.
  • За почти два года существования ведомства, было принято и обработано более 5 миллионов обращений.
  • Один из примеров современного оснащения офиса - у каждого кресла оператора есть специальное приспособление для поддержки головы и шеи.
  • Официальные лица осматривают все помещения центра.
  • Ливиу Оборок и другие сотрудники ведомства.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Внешний вид второго офиса по приему звонков Единой службы спасения "112".
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200211/29161908/ofitsialnoe-otkrytie-vtorogo-tsentra-edinoy-sluzhby-spaseniya-112.html

Власти вложили в новый центр по приему звонков более 30 миллионов леев, такие данные привел министр экономики и инфраструктуры.

В здании площадью в 1300 квадратных метров есть вся инфраструктура, необходимая для полноценной работы службы. 

Министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый отметил, что открытие еще одного центра поспособствует улучшению качества предоставляемых услуг. 

"Этот колл-центр - первый в Европе, работающий полностью на экологически чистой электроэнергии, генерируемой близлежащим фотоэлектрическим парком. Но при этом он также подключен и к стандартным сетям электроснабжения", - заявил Усатый. 

В 2019 году больше половины вызовов в службу 112 оказались ложными>>>

По его словам, власти инвестировали в новый офис более 30 миллионов леев, но все эти вложения были оправданы. 

Служба 112.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Мы не построили второй офис. Это на старом месте, как вы знаете, на Тома Чорба. Люди, которые здесь сегодня, они работают с 2018 года. Согласно протоколам и нашему законодательству, служба должна иметь два офиса по приему звонков", - добавил глава службы "112" Ливиу Оброк. 

Всего на звонки по телефону "112" откликаются 82 оператора. За два неполных года работы, работники Единой службы спасения приняли и обработали более 5 миллионов экстренных вызовов. 

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Открытие второго офиса по приему звонков Единой службы спасения 112.
Всегда на связи: в Кишиневе открыли еще один офис службы спасения "112"
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