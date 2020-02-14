16:08 14 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.70
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Фото

Жизнь как в кино: романтические герои на все времена - фото

Получить короткую ссылку
10710
Новости
Все новости
Все новости
Кадр из фильма "Римские каникулы".
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200214/29197229.html

Сборник фильмов, после просмотра которых влюбленные признаются друг другу в чувствах и преподносят подарки.

Романтические фильмы пользовались и будут пользоваться популярностью всегда. Поэтому в День всех влюбленных, который отмечается во многих странах 14 февраля, мы решили напомнить о самых романтичных фильмах про любовь. В этой фотоподборке вы найдете кадры как классики кинематографа, так кинолент, которые вот-вот станут таковыми. Их объединяет главная сюжетная линия - любовь.

А для истинной любви нет преград. Поэтому эти фильмы можно смотреть и 14 февраля, и 15 февраля и всегда. Во многих странах мира 14 февраля отмечают самый романтичный праздник — День святого Валентина.

 

 



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина во время шторам Сиара в Нидерландах - людей просто сдувает шквалистым ветром.
Шторм "Сиара" настиг Европу, жители ряда стран - в ужасе: фото
“Защитник Европы - 2020“: НАТО готовится к крупнейшим за 25 лет учениям в Европе
НАТО готовится к крупнейшим за 25 лет учениям в Европе
Военное присутствие США и России за рубежом

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться