Жизнь как в кино: романтические герои на все времена - фото

Романтические фильмы пользовались и будут пользоваться популярностью всегда. Поэтому в День всех влюбленных, который отмечается во многих странах 14 февраля, мы решили напомнить о самых романтичных фильмах про любовь. В этой фотоподборке вы найдете кадры как классики кинематографа, так кинолент, которые вот-вот станут таковыми. Их объединяет главная сюжетная линия - любовь.

А для истинной любви нет преград. Поэтому эти фильмы можно смотреть и 14 февраля, и 15 февраля и всегда. Во многих странах мира 14 февраля отмечают самый романтичный праздник — День святого Валентина.