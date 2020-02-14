Коронавирус пусть подождет: День всех влюбленных в Китае и не только

Маска? Да.
Но также романтическое настроение, цветы, сердечки, подарки, ласковые слова, нежные послания. Поцелуи, в конце концов!
Инфекции приходит и уходят, а "химия любви" остается.
Человечность, между прочим тоже. Потому во многих станах прошли акции в поддержку тех, кто в этот день борется с коронавирусом.
Другие подробности - в нашей фотоленте.
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