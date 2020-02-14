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Коронавирус пусть подождет: День всех влюбленных в Китае и не только

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© REUTERS / Tyrone Siu
Мужчина в защитной маске и с букетом в День святого Валентина на одной из улиц Гонконга
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200214/29208378/koronavirus-podojdet-paraznik-vliublennyh.html

День Святого Валентина - вовсе не повод для вселенского уныния и жесткого карантина. Даже в тех странах, где опасность инфекции высока.

Маска? Да.

Но также романтическое настроение, цветы, сердечки, подарки, ласковые слова, нежные послания. Поцелуи, в конце концов!

Инфекции приходит и уходят, а "химия любви" остается.

Человечность, между прочим тоже. Потому во многих станах прошли акции в поддержку тех, кто в этот день борется с коронавирусом.

Другие подробности - в нашей фотоленте.

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Мужчина в защитной маске и с букетом в День святого Валентина на одной из улиц Гонконга
Коронавирус пусть подождет: День всех влюбленных в Китае и не только
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