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В Молдове отметили 31-ю годовщину вывода войск из Афганистана

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  • Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана начались с возложения цветов к памятнику Штефана чел Маре.
  • Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
  • Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
  • Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
  • Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
  • Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
  • Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
  • Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
  • Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
  • Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
  • Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
  • Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
  • Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
  • Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
  • Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
  • Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
  • Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
  • Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
  • Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
  • Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
  • Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200215/29213218/pamyatnye-meropriyatiya-priurochennye-k-31-y-godovschine-vyvoda-sovetskikh-voysk-iz-afganistana.html

Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Церемония чествования воинов-афганцев началась с возложения цветов к памятнику Штефана чел Маре и продолжилась многотысячным маршем в сопровождении военного оркестра. Колонна направилась к Мемориалу "Сыновьям Родины – вечная память". Там прошел митинг памяти. 

По окончании памятных мероприятий на мемориале были развернуты полевые кухни. Участников марша угостили солдатской кашей.

В афганской войне приняли участие почти 13 тысяч молдавских граждан, из которых 300 погибли или пропали без вести, а 257 стали инвалидами.

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