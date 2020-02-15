В Молдове отметили 31-ю годовщину вывода войск из Афганистана

Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Церемония чествования воинов-афганцев началась с возложения цветов к памятнику Штефана чел Маре и продолжилась многотысячным маршем в сопровождении военного оркестра. Колонна направилась к Мемориалу "Сыновьям Родины – вечная память". Там прошел митинг памяти.

По окончании памятных мероприятий на мемориале были развернуты полевые кухни. Участников марша угостили солдатской кашей.

В афганской войне приняли участие почти 13 тысяч молдавских граждан, из которых 300 погибли или пропали без вести, а 257 стали инвалидами.

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