Кулачные бои в Чореску: самые яркие моменты турнира Eagles Next Level - фото

Eagles Next Level - вечер долгожданных побед, драматических поражений и ярких открытий. Это все можно было наблюдать вечером 15 февраля на арене в футзале пригородного кишиневского поселка Чореску. Этот вечер запомнится надолго всем любителям единоборств.

Первым боем стало противостояние между Григорием Албу и Василе Череш в категории 77 кг. Поединок продлился все 3 раунда, в которых свое преимущество и, конечно же, победу одержал Григорий Албу.

Второй бой в весовой категории до 86 кг прошел между Николаем Гыскэ и Виктором Козмуличь. Он оказался самым быстрым нокаутом вечера. Гыскэ точным попаданием в голову на отметке 0:19 первого раунда одержал победу.

В третьем бое в весовой категории до 77 кг выступил украинский боец Валико Степанян против Андрея Фрунзе. Андрей очень грамотно подошел к бою. Первый раунд - разведка. А уже во втором он повалил соперника на татами и одолел его прямыми ударами в голову.

В целом, состязание оказалось очень интересным для любителей единоборств - буря эмоций болельщиков и долгожданная победа атлетов. Все это придало спортивному мероприятию особый характер.

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