15:09 16 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.70
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Фото

Кулачные бои в Чореску: самые яркие моменты турнира Eagles Next Level - фото

Получить короткую ссылку
1910
Новости
Все новости
Все новости
  • Первый раунд начался - болельщики в предвкушении.
  • Первым боем стало противостояние между Григорием Албу и Василе Череш в весовой категории 77 кг.
  • Второй бой первой части в категории до 86 кг прошел между Николаем Гыскэ и Виктором Козмуличь.
  • Второй бой первой части в категории до 86 кг прошел между Николаем Гыскэ и Виктором Козмуличь.
  • Бой в весовой категории до 86 кг прошел между Николаем Гыскэ и Виктором Козмуличь.
  • Третий бой в весовой категори до 77 кг - между украинским спортсменом Валико Степаняном и молдавским атлетом Андреем Фрунзе.
  • В четвертом поединке раннего прелима в категории до 62 кг встретились представитель Республики Молдова Николай Хантя и украинец Михайло Череп.
  • Поединки предварительного карда EAGLES NEXT LEVEL. И первой схваткой второй части стало противостояние Иона Табурчану и поляка Аркадиуша Свидер.
  • Поединки предварительного карда EAGLES NEXT LEVEL. И первой схваткой второй части стало противостояние Иона Табурчану и поляка Аркадиуша Свидер.
  • Поединки предварительного карда EAGLES NEXT LEVEL. И первой схваткой второй части стало противостояние Иона Табурчану и поляка Аркадиуша Свидер. На фото - Ион Табурчану с тренером Сергей Барбароша.
  • Второй бой прелима. Белорус Юрий Бондарь против нашего соотечественника Максима Исак.
  • Второй бой прелима. Белорус Юрий Бондарь против нашего соотечественника Максима Исак. На фото - тренер из Белоруссии, дает указания своему бойцу во время поединка.
  • Третий бой прелима. Женская категория до 52кг. Донна Кель проти азербайджанки Тунзала Иманлы.
  • Третий бой прелима. Женская категория до 52кг. Донна Кель проти азербайджанки Тунзала Иманлы.
  • Четвертый бой прелима. Соперниками стали представители Украины. Антон Лазебнов против Андрея Савчука.
  • Четвертый бой прелима. Соперниками в клетке стали представители из Украины. Антон Лазебнов против Андрея Савчука.
  • Пятый бой и в клетку выходит тяжелый дивизион. Елсин Хусейнов из Азербайджана против Мазаффара Раджабов из Узбекистана.
  • Заключительный шестой бой прелима. Представитель Украины Олег Панченко против Петру Буздугана из Республики Молдова.
  • Первый бой основного карда, категория пера 57кг. Нуреддин Хазрет, представляющий Афганистан, против Мехмана Мамедова из Азербайджана.
  • Второй бой основного карда. Категория до 62кг. Поляк Якуб Виклач против украинца Николая Кондратюка.
  • Третий бой основного карда. Вес 120 кг. Голландец Рууд Вернуи против россиянина Ризвана Куниева.
  • Четвертый бой основного карда. Вес до 66кг. Украинец Омар Соломанов против Конмона Дех.
  • Титульный реванш Сырбу против Барбу.
  • Титульный реванш Сырбу против Барбу.
  • Титульный реванш Сырбу против Барбу.
  • Бой за вакантный пояс в категории 70 кг между Мартуном Межлумян и Валериу Мирча.
  • Бой за вакантный пояс в категории 70 кг между Мартуном Межлумян и Валериу Мирча.
  • Бой за вакантный пояс в категории 70 кг между Мартуном Межлумян и Валериу Мирча.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Первый раунд начался - болельщики в предвкушении.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200216/29219317/v-kishinevskom-prigorode-choresku-proshel-turnir-eagles-next-level-foto.html

В Кишиневе состоялся турнир единоборств Eagles Next Level - захватывающее спортивное зрелище, не оставившее никого равнодушным.

Eagles Next Level - вечер долгожданных побед, драматических поражений и ярких открытий. Это все можно было наблюдать вечером 15 февраля на арене в футзале пригородного кишиневского поселка Чореску. Этот вечер запомнится надолго всем любителям единоборств.

Вечер открыли поединки раннего карта early prelims многие участники которого являются дебютантами. И только у некоторых есть уже по 1-2 поединка. Но они уже проявляют неимоверную волю и характер.
Боксерские перчатки
© CC0 / Pixabay / PDPics
Приднестровцы завоевали 22 медали на чемпионате Молдовы по кикбоксингу

Первым боем стало противостояние между Григорием Албу и Василе Череш в категории 77 кг. Поединок продлился все 3 раунда, в которых свое преимущество и, конечно же, победу одержал Григорий Албу.

Второй бой в весовой категории до 86 кг прошел между Николаем Гыскэ и Виктором Козмуличь. Он оказался самым быстрым нокаутом вечера. Гыскэ точным попаданием в голову на отметке 0:19 первого раунда одержал победу.

В третьем бое в весовой категории до 77 кг выступил украинский боец Валико Степанян против Андрея Фрунзе. Андрей очень грамотно подошел к бою. Первый раунд - разведка. А уже во втором он повалил соперника на татами и одолел его прямыми ударами в голову.

В целом, состязание оказалось очень интересным для любителей единоборств - буря эмоций болельщиков и долгожданная победа атлетов. Все это придало спортивному мероприятию особый характер.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

В Париже фанаты кикбоксинга напали и избили противника своего кумира
Приднестровцы завоевали 22 медали на чемпионате Молдовы по кикбоксингу
Приднестровец победил в Чемпионате мира по кикбоксингу WAKO среди взрослых
Теги:
Кишинев, турнир, боевые единоборства


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Премьер-министр Ион Кику принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
В Молдове отметили 31-ю годовщину вывода войск из Афганистана
Годовщина вывода советских войск из Афганистана
В Кишиневе чествовали воинов-афганцев - видео
Военное присутствие США и России за рубежом

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться