SputnikPro: как создавать успешные подкасты и интервью

Новый модуль образовательного проекта SputnikPro, посвященного актуальным технологиям подачи информации — подкастам и практике интервью, стартовал 17 февраля.
В программе модуля был мастер-класс "Подкасты: производство, запуск, продвижение" от руководителя Центра исследования и изучения аудитории новостных медиа МИА "Россия сегодня" Анны Рудицер.
Более 40 участников проекта получили возможность познакомиться с опытом известных журналистов России, а в ходе интерактивных тренингов — применить на практике навыки работы в эпоху развития цифрового контента и сетевых технологий.
На время проведения тренингов пресс-центр Sputnik Молдова превратился в импровизированный медиа-хаб, где команды молодых репортеров и блогеров создали мини-редакции. Участники проекта работали с реальными спикерами, "приглашенными звездами".
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