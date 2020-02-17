SputnikPro: как создавать успешные подкасты и интервью

Ведущие российские медиаэксперты рассказали слушателям в Молдове о тонкостях создания подкастов, а также о методиках работы в жанре интервью и о беседах с разными типами ньюсмейкеров. Как прошел новый модуль SputnikPro в Кишиневе, смотрите в фотоленте.

Новый модуль образовательного проекта SputnikPro, посвященного актуальным технологиям подачи информации — подкастам и практике интервью, стартовал 17 февраля.

В программе модуля был мастер-класс "Подкасты: производство, запуск, продвижение" от руководителя Центра исследования и изучения аудитории новостных медиа МИА "Россия сегодня" Анны Рудицер.

А также иммерсивный мастер-класс от заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Натальи Лосевой — "Новые медиа. Практика интервью", который прошел в Кишиневе в новом формате интерактивного тренинга, когда теория сопровождается практическими упражнениями и полным погружением в материал.

Более 40 участников проекта получили возможность познакомиться с опытом известных журналистов России, а в ходе интерактивных тренингов — применить на практике навыки работы в эпоху развития цифрового контента и сетевых технологий.

На время проведения тренингов пресс-центр Sputnik Молдова превратился в импровизированный медиа-хаб, где команды молодых репортеров и блогеров создали мини-редакции. Участники проекта работали с реальными спикерами, "приглашенными звездами".

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