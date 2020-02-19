Мир без пингвинов: эти уникальные птицы могут исчезнуть в течение полувека

Ученые давно бьют тревогу: потепление, сокращение площади льда, а также изменение кормовой базы может привести к исчезновению некоторых видов пингвинов.

Климатические изменения являются причиной резкого сокращения популяции пингвинов в Антарктике – за последние 50 лет колония этих птиц уменьшилась более чем на 75%, сообщили ученые, принявший участие в экспедиции природоохранной организации Greenpeace.

Исчезает криль - основная кормовая база пингвинов. Экосистеме пингвинов угрожает и освоение Антарктики и Южного океана. Именно поэтому коалиция ASOC призывает к тому, чтобы 35% территории Южного океана были заповедными.

Ученые призывают создать в Антарктике сеть морских заповедников, в противном случае пингвинам грозит вымирание уже в течение ближайших пятидесяти лет.