Мир без пингвинов: эти уникальные птицы могут исчезнуть в течение полувека

Климатические изменения являются причиной резкого сокращения популяции пингвинов в Антарктике – за последние 50 лет колония этих птиц уменьшилась более чем на 75%, сообщили ученые, принявший участие в экспедиции природоохранной организации Greenpeace.
Исчезает криль - основная кормовая база пингвинов. Экосистеме пингвинов угрожает и освоение Антарктики и Южного океана. Именно поэтому коалиция ASOC призывает к тому, чтобы 35% территории Южного океана были заповедными.
Ученые призывают создать в Антарктике сеть морских заповедников, в противном случае пингвинам грозит вымирание уже в течение ближайших пятидесяти лет.