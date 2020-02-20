Легендарные железные птицы: как выглядят самые известные самолеты ВОВ

На экспозиции в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино (Московская область, Россия) представлены разработки конструкторских бюро Туполева, Илюшина, Петлякова, а также американский Douglas.

Выставка "Самолеты Великой Отечественной войны" приурочена к 75-летию Великой Победы.

В залах собраны легендарные фронтовые машины. Речь идет не только о советских разработках, но и тех самолетах, которые СССР получал от союзников.

Из десяти представленных экспонатов семь - памятники науки и техники России.

Зрители могут воочию увидеть разработки конструкторских бюро Туполева, Илюшина, Петлякова, а также американский Douglas. Особый экспонат - истребитель Ла-7, на котором летал и сбил 17 самолетов противника легендарный летчик - трижды Герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб.

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