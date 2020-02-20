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Легендарные железные птицы: как выглядят самые известные самолеты ВОВ

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (98)
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© Sputnik / Kirill Kallinikov
Экспозиция в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино (Московская область, России).
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200220/29262365/legendarnye-zheleznye-ptitsy-kak-vyglyadyat-samye-izvestnye-samolety-vov.html

На экспозиции в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино (Московская область, Россия) представлены разработки конструкторских бюро Туполева, Илюшина, Петлякова, а также американский Douglas.

Выставка "Самолеты Великой Отечественной войны" приурочена к 75-летию Великой Победы.

В залах собраны легендарные фронтовые машины. Речь идет не только о советских разработках, но и тех самолетах, которые СССР получал от союзников.

Из десяти представленных экспонатов семь - памятники науки и техники России. 

Зрители могут воочию увидеть разработки конструкторских бюро Туполева, Илюшина, Петлякова, а также американский Douglas. Особый экспонат -  истребитель Ла-7, на котором летал и сбил 17 самолетов противника легендарный летчик - трижды Герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (98)

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Истребитель Ла-7, на котором воевал трижды Герой Советского Союза Кожедуб.
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