00:26 22 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.19
  • USD17.77
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск
Фото

Стычки и горящие шины: как на Украине встретили эвакуированных из Уханя

Получить короткую ссылку
45 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© REUTERS / Gleb Garanich
Автобусы с эвакуированными из Китая гражданами Украины и других стран в аэропорту Харькова.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200221/29274639/stychki-i-goryaschie-shiny-kak-na-ukraine-vstretili-evakuirovannykh-iz-ukhanya.html

Жители поселка, вблизи которого была оборудована карантинная зона, засыпали автобусы с людьми, вывезенными из Китая, градом камней и преградили путь баррикадами из горящих покрышек.

На Украину вернулся самолет из китайского города, который находится в эпицентре эпидемии коронавируса. При вылете на спецрейс Ухань - Киев, организованный украинскими властями, зарегистрировались 48 граждан страны и 27 иностранцев.

Пассажиров самолета вывезли в поселок Новые Санжары, где была оборудована карантинная зона. Однако местные жители встретили их агрессивно. Когда автобусы с эвакуированными въехали в село, местные встретили их градом камней, а затем вступили в стычки с полицией, которая пыталась защитить пассажиров автобусов.

В поселке жители сложили баррикады из шин, которые затем подожгли, и заявили, что не намерены "впускать заразу" на свою территорию.

Стычка в Новых Санжарах — не первое подобное происшествие на Украине. Ранее жители и даже представители местной власти активно сопротивлялись попыткам поселить в их регионах эвакуированных из Уханя.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

В Китае запустили в производство первое лекарство от коронавируса
Коварный коронавирус: как оказалось, у него есть третий путь распространения
Теги:
Украина, коронавирус


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Столкновения протестующих и полиции в Полтавской области, где были размещены эвакуированные из Китая.
Стычки и горящие шины: как на Украине встретили эвакуированных из Уханя
#ПочтаПобеды: ветеран Великой Отечественной Екатерина Григорьевна ждет ваших писем
Ветераны ждут писем: в России продолжается проект #ПочтаПобеды
Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019
Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться