Стычки и горящие шины: как на Украине встретили эвакуированных из Уханя

Жители поселка, вблизи которого была оборудована карантинная зона, засыпали автобусы с людьми, вывезенными из Китая, градом камней и преградили путь баррикадами из горящих покрышек.

На Украину вернулся самолет из китайского города, который находится в эпицентре эпидемии коронавируса. При вылете на спецрейс Ухань - Киев, организованный украинскими властями, зарегистрировались 48 граждан страны и 27 иностранцев.

Пассажиров самолета вывезли в поселок Новые Санжары, где была оборудована карантинная зона. Однако местные жители встретили их агрессивно. Когда автобусы с эвакуированными въехали в село, местные встретили их градом камней, а затем вступили в стычки с полицией, которая пыталась защитить пассажиров автобусов.

В поселке жители сложили баррикады из шин, которые затем подожгли, и заявили, что не намерены "впускать заразу" на свою территорию.

Стычка в Новых Санжарах — не первое подобное происшествие на Украине. Ранее жители и даже представители местной власти активно сопротивлялись попыткам поселить в их регионах эвакуированных из Уханя.

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