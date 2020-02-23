Шоу силачей и полевая кухня: в России отметили 23 февраля

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие моменты, как на территории России отпраздновали День защитника Отечества.

От Владивостока до Москвы - торжественные мероприятия в честь 23 февраля прошли в различных городах России.

Президент РФ Владимир Путин и заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев в воскресенье возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Российский лидер также принял участие на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества.

"Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились все более современными, а значит, укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы", - заявил российский лидер.

Президент РФ также добавил, что многие российские вооружения не имеют аналогов в мире.

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