Шоу силачей и полевая кухня: в России отметили 23 февраля

От Владивостока до Москвы - торжественные мероприятия в честь 23 февраля прошли в различных городах России.
"Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились все более современными, а значит, укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы", - заявил российский лидер.
Президент РФ также добавил, что многие российские вооружения не имеют аналогов в мире.
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