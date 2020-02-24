Угроза коронавируса: как в аэропорту Кишинева проверяют пассажиров

В международном аэропорту Кишинева приняты повышенные меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса в Италии.

В Молдове принимают меры, призванные не допустить распространения на территорию Молдовы вспышки коронавируса нового типа в Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор за границей.

Пограничная полиция установила два термосканера в аэропорту для въезжающих в страну из Италии. Первый установлен в зале прилета, а через второй проходят все пассажиры по отдельности

Пассажиров, у которых будет зарегистрирована повышенная температура, отправят в медпункт, где они пройдут дополнительное обследование. Изучается история поездок пассажира, проверяется наличие дополнительных симптомов.

Если подозрения на наличие инфекции не оправдываются, пассажир может спокойно покинуть аэропорт. В случае, если заражение коронавирусом подтвердится, человек будет изолирован и доставлен на специальной машине скорой помощи в больницу, где его поместят в карантин.