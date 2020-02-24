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Угроза коронавируса: как в аэропорту Кишинева проверяют пассажиров

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  • Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров
  • Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров
  • Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров
  • Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров
  • Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров
  • Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров
  • Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров
  • Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров
  • Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров
  • Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров
  • Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров
  • Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров
© Sputnik / Miroslav Rotari
Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200224/29304969/ugroza-koronavirusa-kak-v-aeroportu-kishineva-proveryayut-passazhirov.html

В международном аэропорту Кишинева приняты повышенные меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса в Италии.

В Молдове принимают меры, призванные не допустить распространения на территорию Молдовы вспышки коронавируса нового типа в Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор за границей.

Пограничная полиция установила два термосканера в аэропорту для въезжающих в страну из Италии. Первый установлен в зале прилета, а через второй проходят все пассажиры по отдельности       

Пассажиров, у которых будет зарегистрирована повышенная температура, отправят в медпункт, где они пройдут дополнительное обследование. Изучается история поездок пассажира, проверяется наличие дополнительных симптомов.

Если подозрения на наличие инфекции не оправдываются, пассажир может спокойно покинуть аэропорт. В случае, если заражение коронавирусом подтвердится, человек будет изолирован и доставлен на специальной машине скорой помощи в больницу, где его поместят в карантин.

Теги:
коронавирус


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