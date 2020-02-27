Незаметные хранители чистоты: как трудятся женщины-дворники Кишинева

Среди тех, кто ежедневно, еще до того, как большинство жителей столицы выходят из дома, наводят чистоту и порядок на улицах и во дворах, женщины - ударный отряд.

Наша героиня Анна Гапон уже почти 40 лет работает дворником. В октябре исполнится ровно четыре десятилетия с тех пор, как вставая раньше всех, день за днем отправляется на "вверенную ей территорию" для того, чтобы все там блистало чистотой и радовало глаз.

Анна, как и многие ее коллеги, имеет образование и начинала свой трудовой путь с другой профессии. Но в какой-то момент жизнь поставила ее перед альтернативой.

"Десять лет я проработала на обувной фабрике "Zorile". Оттуда я пришла на это место, потому что мне была нужна квартира. Годы прошли, моложе не становишься. Уже в другое место не пойдешь, работаешь сколько хватает сил", - рассказала собеседница.

Вместе с ней регулярно на стражу чистоты выходят другие коллеги. Среди них большинство женщины, многие - пенсионерки. Мужчин немного.

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Они все хорошо знают Анну, ее семью, и едины во мнении, что она - работник, который очень старается, ей небезразлично то, что она делает.

Учитывая сложный труд, который выполняют сотрудники этой службы, руководство старается обеспечивать им достойные условия. Помимо зарплаты, все имеют социальный пакет. Но трудятся они, как мы могли убедиться, не за страх и блага, а за совесть.

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