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Четвероногий патруль: собаки, чья служба и опасна, и трудна

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  • На службе в Пограничной полиции Молдовы находится 70 собак.
  • Это Гром - один из самых результативных псов Погранполиции страны. Гром не только не пропускает наркотики через границу, но и участвует в операциях по задержанию преступников.
  •  За семь лет службы этот пес обнаружил десятки килограммов наркотических веществ, рассказал инспектор-кинолог, наставник Грома Артур Домнишор.
  • Преимущественно кинологи выбирают для работы в Погранполиции немецких и бельгийских овчарок, а также лабрадоров. Свой выбор инспекторы-кинологи объясняют просто - у этих пород собак не только прекрасных нюх, но и возможности для задержания потенциальных преступников.
  • Единственная в Погранполиции Молдовы женщина-кинолог Марина Ивасюк и ее четвероногая напарница Бэйси.
  • Вместе этот женственный дуэт трудится в Погранполиции несколько лет. Марина нисколько не жалеет о своем выборе профессии.
  • Как и домашние собаки, которые похожи на своих хозяев, служебные во всем повторяют своих инструкторов.
  • Большинство инспекторов-кинологов держат подопечных служебных собак дома, чтобы лучше видеть, как развивается пушистый напарник.
  • А тренируются четвероногие пограничники ежедневно. Причем, чем моложе собака, тем больше нагрузка.
  • Взрослые собаки, которые в Погранполиции трудятся не один год, тоже ежедневно тренируются, несмотря на работу. Это, как поясняют кинологи, нужно для того, чтобы поддерживать четвероногих напарников в форме.
  • Служебные собаки Пограничной полиции Молдовы
  • Что ждет служебную собаку после выхода на пенсию? Руководство кинологического центра не одобряет, чтобы после многолетней службы четвероного сотрудника куда-то отдавали. Поэтому ведется строгий учет – составляет акт, где собака будет дальше проживать и что будет с дальнейшей судьбой животного.
  • В большинстве своем служебного пса после выхода на пенсию ждет обычная жизнь – в семье его инструктора.
  • Для кинолога собака не просто напарник или друг, а член семьи...
  • ... расставаться, с которым тяжело.
© Sputnik / Miroslav Rotari
На службе в Пограничной полиции Молдовы находится 70 собак.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200229/29346722/chetveronogiy-patrul-sobaki-chya-sluzhba-i-opasna-i-trudna.html

Служебные собаки Пограничной полиции Молдовы: как отбирают псов, сколько и как они тренируются, и что их ждет после выхода на пенсию, - смотрите в фотоленте Sputnik Молдова.

В Пограничной полиции Молдовы служит 70 собак - немецкие и бельгийские овчарки, а также лабрадоры. Почему именно такой выбор? Инспекторы-кинологи отвечают, не задумываясь - у этих пород собак не только прекрасных нюх, но и возможности для задержания потенциальных преступников.

Чемодан, архивное фото.
© CC0 / Pixabay / SpencerWing
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Попасть в Пограничную полицию собаке не так просто. Во-первых, учитывается родословная - родители щенка должны быть "из служебных". Но даже династия - это не показатель, что собака сможет работать. Как только щенок попадает к кинологу Пограничной полиции, то сразу же начинается процесс обучения.

Тренировки занимают довольно много времени. Щенку предстоит сдать несколько экзаменов, успешное прохождение которых гарантирует поступление на службу в Пограничную полицию. Если завалит - отсев.

Большинство инспекторов-кинологов держат своих подопечных дома, чтобы лучше видеть, как развивается четвероногий напарник. У каждого инструктора-кинолога свой подход и план обучения. Объединяет только одно - метод поощрения - если пес справился с поставленной задачей, то за это он получает лакомство или любимую игрушку.

Для натаскивания собаки на поиск наркотиков кинологи используют специальные заменители запаха, а не настоящие вещества.

Срок службы пограничного пса составляет в среднем 7-8 лет. Однако, в зависимости от состояния и возможностей собаки. выслуга может быть и больше. Дальнейшая судьба пса поле увольнения в запас Пограничной полиции строго контролируется. В большинстве случаев он остается жить в семье своего инструктора.

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