Четвероногий патруль: собаки, чья служба и опасна, и трудна

В Пограничной полиции Молдовы служит 70 собак - немецкие и бельгийские овчарки, а также лабрадоры. Почему именно такой выбор? Инспекторы-кинологи отвечают, не задумываясь - у этих пород собак не только прекрасных нюх, но и возможности для задержания потенциальных преступников.
Попасть в Пограничную полицию собаке не так просто. Во-первых, учитывается родословная - родители щенка должны быть "из служебных". Но даже династия - это не показатель, что собака сможет работать. Как только щенок попадает к кинологу Пограничной полиции, то сразу же начинается процесс обучения.
Тренировки занимают довольно много времени. Щенку предстоит сдать несколько экзаменов, успешное прохождение которых гарантирует поступление на службу в Пограничную полицию. Если завалит - отсев.
Большинство инспекторов-кинологов держат своих подопечных дома, чтобы лучше видеть, как развивается четвероногий напарник. У каждого инструктора-кинолога свой подход и план обучения. Объединяет только одно - метод поощрения - если пес справился с поставленной задачей, то за это он получает лакомство или любимую игрушку.
Для натаскивания собаки на поиск наркотиков кинологи используют специальные заменители запаха, а не настоящие вещества.
Срок службы пограничного пса составляет в среднем 7-8 лет. Однако, в зависимости от состояния и возможностей собаки. выслуга может быть и больше. Дальнейшая судьба пса поле увольнения в запас Пограничной полиции строго контролируется. В большинстве случаев он остается жить в семье своего инструктора.
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