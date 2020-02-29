Четвероногий патруль: собаки, чья служба и опасна, и трудна

Служебные собаки Пограничной полиции Молдовы: как отбирают псов, сколько и как они тренируются, и что их ждет после выхода на пенсию, - смотрите в фотоленте Sputnik Молдова.

В Пограничной полиции Молдовы служит 70 собак - немецкие и бельгийские овчарки, а также лабрадоры. Почему именно такой выбор? Инспекторы-кинологи отвечают, не задумываясь - у этих пород собак не только прекрасных нюх, но и возможности для задержания потенциальных преступников.

Попасть в Пограничную полицию собаке не так просто. Во-первых, учитывается родословная - родители щенка должны быть "из служебных". Но даже династия - это не показатель, что собака сможет работать. Как только щенок попадает к кинологу Пограничной полиции, то сразу же начинается процесс обучения.

Тренировки занимают довольно много времени. Щенку предстоит сдать несколько экзаменов, успешное прохождение которых гарантирует поступление на службу в Пограничную полицию. Если завалит - отсев.

Большинство инспекторов-кинологов держат своих подопечных дома, чтобы лучше видеть, как развивается четвероногий напарник. У каждого инструктора-кинолога свой подход и план обучения. Объединяет только одно - метод поощрения - если пес справился с поставленной задачей, то за это он получает лакомство или любимую игрушку.

Для натаскивания собаки на поиск наркотиков кинологи используют специальные заменители запаха, а не настоящие вещества.

Срок службы пограничного пса составляет в среднем 7-8 лет. Однако, в зависимости от состояния и возможностей собаки. выслуга может быть и больше. Дальнейшая судьба пса поле увольнения в запас Пограничной полиции строго контролируется. В большинстве случаев он остается жить в семье своего инструктора.

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