В центре Кишинева весело проводили зиму. Масленичные торжества и весенний праздник Мэрцишор в 2020 году совпали — и удались на славу.

Празднование Широкой Масленицы развернулось в центре Кишинева в воскресенье, 1 марта. Традиционные торжества были организованы представительством Россотрудничества в Молдове при поддержке Посольства России, Агентства межэнических отношений РМ и примэрии Кишинева.

Погода в этот день выдалась хотя и прохладная, зато солнечная. Сотни кишиневцев и гостей столицы пришли в центральный парк Штефана чел Маре, чтобы посмотреть яркую концертную программу, попробовать вкусные масленичные угощения, отведать пышных блинов со множеством закусок, поучаствовать в веселых конкурсах, познакомиться с изделиями мастеров народных промыслов.

На праздновании Масленицы выступили коллективы фольклорной и популярной музыки, а после выступления артисты в традиционных народных нарядах с удовольствием фотографировались с участниками гуляний.

В понедельник начнется Великий Пост, а сегодня Молдова празднует приход весны. Прощай, Масленица, здравствуй, Мэрцишор!

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK