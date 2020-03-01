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Прощай, Масленица! — Здравствуй, Мэрцишор!

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  • Прощай, Масленица! - Здравствуй, Мэрцишор!
  • Прощай, Масленица! - Здравствуй, Мэрцишор!
  • Прощай, Масленица! - Здравствуй, Мэрцишор!
  • Прощай, Масленица! - Здравствуй, Мэрцишор!
  • Прощай, Масленица! - Здравствуй, Мэрцишор!
  • Прощай, Масленица! - Здравствуй, Мэрцишор!
  • Прощай, Масленица! - Здравствуй, Мэрцишор!
  • Прощай, Масленица! - Здравствуй, Мэрцишор!
  • Прощай, Масленица! - Здравствуй, Мэрцишор!
  • Прощай, Масленица! - Здравствуй, Мэрцишор!
© Sputnik /
В этот солнечный день традиционное соломенное чучело Масленицы выглядело совсем по-весеннему.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200301/29373258/proschay-maslenitsa--zdravstvuy-martsishor.html

В центре Кишинева весело проводили зиму. Масленичные торжества и весенний праздник Мэрцишор в 2020 году совпали — и удались на славу.

Празднование Широкой Масленицы развернулось в центре Кишинева в воскресенье, 1 марта. Традиционные торжества были организованы представительством Россотрудничества в Молдове при поддержке Посольства России, Агентства межэнических отношений РМ и примэрии Кишинева.

Погода в этот день выдалась хотя и прохладная, зато солнечная. Сотни кишиневцев и гостей столицы пришли в центральный парк Штефана чел Маре, чтобы посмотреть яркую концертную программу, попробовать вкусные масленичные угощения, отведать пышных блинов со множеством закусок, поучаствовать в веселых конкурсах, познакомиться с изделиями мастеров народных промыслов.

На праздновании Масленицы выступили коллективы фольклорной и популярной музыки, а после выступления артисты в традиционных народных нарядах с удовольствием фотографировались с участниками гуляний.

В понедельник начнется Великий Пост, а сегодня Молдова празднует приход весны. Прощай, Масленица, здравствуй, Мэрцишор!

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