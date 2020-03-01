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В Кишиневе открылся музыкальный фестиваль "Мэрцишор-2020"

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  • Deschiderea Festivalului Internațional de Muzică «Mărţişor–2020»
  • Deschiderea Festivalului Internațional de Muzică «Mărţişor–2020»
  • Deschiderea Festivalului Internațional de Muzică «Mărţişor–2020»
  • Deschiderea Festivalului Internațional de Muzică «Mărţişor–2020»
  • Deschiderea Festivalului Internațional de Muzică «Mărţişor–2020»
  • Deschiderea Festivalului Internațional de Muzică «Mărţişor–2020»
  • Deschiderea Festivalului Internațional de Muzică «Mărţişor–2020»
  • Deschiderea Festivalului Internațional de Muzică «Mărţişor–2020»
© Sputnik / Miroslav Rotari
Да будет праздник!
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200301/29374356/v-kishineve-otkrylsya-muzykalniy-festival-mertsishor-2020.html

Традиционный ежегодный праздник искусств, приуроченный к дню наступления весны, проводится в Молдове в 54-й раз.

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Пятьдесят четвертый международный музыкальный фестиваль "Мэрцишор" открылся вечером в воскресенье, 1 марта, в Национальном дворце имени Николая Сулака в Кишиневе.

Официальное открытие фестиваля состоялось в рамках музыкально-хореографического шоу "Пастель". Концерт посвящен 50-летию творческой деятельности маэстро Георге Мусти и 70-летию со дня основания Национального симфонического оркестра общественной телерадиокомпании.

Пресс-конференция, посвященная международному музыкальному фестивалю Мэрцишор.
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Мэрцишор-2020": чем удивит зрителей ежегодный музыкальный фестиваль

В этот вечер на сцене фестиваля Мэрцишор выступили мастера отечественной эстрады и музыкального искусства, прославленные танцевальные, симфонические и фольклорные коллективы.

Вместе с гостями одного из самых значимых культурных событий года весну встретили Еуджен Дога, Михаил Мунтян, Николае Глиб, ансамбли "DoReDoS" и "Brio Sonores Official", Национальный камерный хор, "Concertino Accordion Band", "Bravisimo Dance Group", танцевальный клуб "Кодрянка", "Lia Ciocarlia", хор "Vocile Primaverii", ансамбли "Crenguță de Iederă" и "Romanița", Национальный симфонический оркестр Teleradio-Moldova и кишиневский оркестр "Lăutarii". 

Фестиваль "Мэрцишор", организованный министерством просвещения, культуры и исследований совместно с подведомственными концертными учреждениями, пройдет в Кишиневе с 1 по 10 марта.

В рамках фестиваля состоятся 53 концерта на площадках компании “Moldova-Concert”, национальной филармонии "Сергей Лункевич" и Органного зала.

Мэрцишор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Празднуем "Мэрцишор" — народные традиции и поверья первого дня весны
Первый международный музыкальный фестиваль "Мэрцишор" состоялся в 1966 году в здании Национальной филармонии.

Традиционный праздник весны "Мэрцишор", который ежегодно отмечается  в Молдове 1 марта, был включен в список культурного наследия человечества под эгидой Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры UNESCO.

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Теги:
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