Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре - фото

Начало рабочей недели в Кишиневе выдалось жарким: с утра на площади Великого Национального собрания перед зданием правительства собрались на протест ветераны вооруженного конфликта на Днестре.

Манифестанты выдвинули сразу несколько требований - отставка кабинета министров, досрочные парламентские выборы, улучшение условий жизни ветеранов конфликта.

Во время протеста его участники пытались попасть в само здание правительства, чтобы передать заявление, в котором среди прочего указано требование "о выводе российских войск с территории Молдовы".

Участников пикета не пропускала полиция, а в момент очередной попытки прорваться внутрь, один из манифестантов разбил стекло в двери здания.

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В ходе протеста ветераны блокировали движение транспорта на проспекте Штефан чел Маре и улице Александра Пушкина, на участке, пролегающем через площадь Великого Национального собрания.

В понедельник утром первые лица республики выступили с обращением, отметив, что "политический класс, академическая среда и гражданское общество должны приложить необходимые усилия для преодоления последствий приднестровского конфликта".

По словам главы молдавского правительства, страна еще не извлекла из тех событий все уроки, что препятствует воссоединению в республике и эффективной работе политиков".

Конфликт на Днестре начался 2 марта 1992 года в городе Дубоссары со столкновений между молдавской полицией и местным ополчением, а летом перерос в крупномасштабные бои в Бендерах, где около тысячи человек погибли, десятки тысяч были ранены и стали беженцами. В июле 1992 года c вводом российских миротворцев удалось остановить вооруженную фазу конфликта.

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