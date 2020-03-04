Работы фотокора "Россия сегодня" признаны лучшими на конкурсе в США

Их автор получил титул "Лучшего спортивного фотографа года" по мнению американской Национальной Ассоциации Фотожурналистов.

Серия снимков Алексея Филиппова посвящена участниках крупнейших спортивных соревнований мира прошлого года, от парижского Ролан Гарроса до II Европейских игр в Минске.

Работы специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" отметило наивысшим трофеем авторитетное жюри, в состав которого вошли выдающиеся мастера жанра, редакторы, специалисты визуальной журналистики.

Конкурс, созданный "фотожурналистами для фотожурналистов", провдится под эгидой Ассоциации ежегодно.

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