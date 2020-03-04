Работы фотокора "Россия сегодня" признаны лучшими на конкурсе в США

Серия снимков Алексея Филиппова посвящена участниках крупнейших спортивных соревнований мира прошлого года, от парижского Ролан Гарроса до II Европейских игр в Минске.
Работы специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" отметило наивысшим трофеем авторитетное жюри, в состав которого вошли выдающиеся мастера жанра, редакторы, специалисты визуальной журналистики.
Конкурс, созданный "фотожурналистами для фотожурналистов", провдится под эгидой Ассоциации ежегодно.
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