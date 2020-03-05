Весна в кишиневском дендрарии - неповторимая красота просыпающейся природы

Несмотря на то, что на дворе лишь март, растения в кишиневском дендрарии начинают "просыпаться" и радуют обилием красок. Наглядно - в нашей фотоленте.

Первые весенние деньки в Молдове оказались щедрыми на тепло, хорошую погоду и солнце.

Яркие краски оживающей природы, изумрудно-свежий цвет травы, запах весны, витающий в воздухе, - все это можно ощутить, придя в кишиневский дендрарий, где собрана уникальная коллекция из сотен растений.

Фиолетовые, белоснежные, желтые, розовые цветы поражают своим великолепием, а мартовская природа завораживает. Растения "просыпаются" после зимы, как будто готовятся к буйству майских красок, находятся в предвкушении щедрого тепла.

Любой посетитель дендрария останется под впечатлением, придя сюда и любуясь просыпающейся мартовской природой.

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