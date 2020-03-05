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Весна в кишиневском дендрарии - неповторимая красота просыпающейся природы

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  • В дендрарии все буквально дышит весной.
  • Сочная зеленая трава поражает своей изумрудной свежестью.
  • Буйство красок характеризует наступившую весну.
  • Март еще только вступает в свои права, а бутоны цветов уже распустились.
  • Как символ весны кто-то из посетителей дендрария повязал мэрцишор на одну из веток.
  • По-весеннему теплая погода располагает для прогулок в дендрарии.
  • Совсем скоро густая изумрудная зелень покроет ветки деревьев, природа просыпается.
  • Мартовский пейзаж - изобилие красок и воздух, наполненный ароматами весны.
  • Любители природы могут покормить уток, которые обитают в пруду.
  • Всего лишь март на дворе, а цветы уже распустились.
  • В кишиневском дендрарии можно найти много интересного, сотни растений собраны в коллекции парка.
  • Фиолетовое обаяние ранних весенних цветов радует глаз посетителей дендрария.
  • Мечта романтиков - деревья, отражающиеся в воде ручья.
  • Желтые цветы - как символ солнца, которое так щедро дарит жителям Молдовы наступившая весна.
  • Нежные мартовские цветы завораживают своей красотой.
  • Подснежники - первые вестники весны, вступающей в свои права.
© Sputnik / Miroslav Rotari
В дендрарии все буквально дышит весной.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200305/29423321/vesna-v-dendrarii-tsvety-raspustilis-ranshe-vremeni.html

Несмотря на то, что на дворе лишь март, растения в кишиневском дендрарии начинают "просыпаться" и радуют обилием красок. Наглядно - в нашей фотоленте.

Первые весенние деньки в Молдове оказались щедрыми на тепло, хорошую погоду и солнце.

Яркие краски оживающей природы, изумрудно-свежий цвет травы, запах весны, витающий в воздухе, - все это можно ощутить, придя в кишиневский дендрарий, где собрана уникальная коллекция из сотен растений. 

Фиолетовые, белоснежные, желтые, розовые цветы поражают своим великолепием, а мартовская природа завораживает. Растения "просыпаются" после зимы, как будто готовятся к буйству майских красок, находятся в предвкушении щедрого тепла. 

Любой посетитель дендрария останется под впечатлением, придя сюда и любуясь просыпающейся мартовской природой.

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Теги:
Кишинев, Дендрарий, весна


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