Шортлист Sony World Photography Awards 2020 в категориях Student и Youth

Снимки десяти студентов и молодых мастеров со всего мира будут представлены на выставке Sony World Photography Awards 2020, которая пройдет в апреле.

Участникам конкурса было предложено подготовить серию из пяти – десяти фотографий в рамках задания "Невидимые линии". Им предстояло изобразить истории людей, которые ежедневно сталкиваются с различными социальными барьерами.

Фотографы, которые попали в шортлист, выиграли от Sony фотооборудование на сумму в 30 тысяч евро.

Признание на этом конкурсе, как признались лауреаты, является замечательной мотивацией для того, чтобы продолжить работать и учится, продолжать развиваться профессионально.

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