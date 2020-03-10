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Шортлист Sony World Photography Awards 2020 в категориях Student и Youth

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Снимок из серии Lacrime di Coccodrillo итальянского фотографа Tobia Faverio.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200310/29477090.html

Жюри представило лучшие работы молодых фотографов, отобранные в рамках престижного международного конкурса.

Снимки десяти студентов и молодых мастеров со всего мира будут представлены на выставке Sony World Photography Awards 2020, которая пройдет в апреле.

© Photo : Shane Gross / 2019 Ocean Art
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Участникам конкурса было предложено подготовить серию из пяти – десяти фотографий в рамках задания "Невидимые линии". Им предстояло изобразить истории людей, которые ежедневно сталкиваются с различными социальными барьерами.    

Фотографы, которые попали в шортлист, выиграли от Sony фотооборудование на сумму в 30 тысяч евро.

Признание на этом конкурсе, как признались лауреаты, является замечательной мотивацией для того, чтобы продолжить работать и учится, продолжать развиваться профессионально.   

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