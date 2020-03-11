Итальянские города опустели: действует строжайший карантин

В Италии на данный момент зафиксированы более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом, число жертв за сутки возросло с 463 до 631, выздоровели 1004 человека.
На фоне распространения инфекции было ограничено передвижение между городами, запрещены все массовые, спортивные мероприятия и скопления народа, закрыты религиозные и культурные учреждения.
Однако премьер Италии Джузеппе Конте в среду не исключил введения более жестких карантинных ограничений в отношении северных областей страны в связи со вспышкой коронавируса.
С соответствующим запросом выступили сами регионы. В частности, власти северных областей Ломбардия и Венето предлагают закрыть все предприятия и учреждения, кроме аптек и магазинов, остановить транспорт и оставить только самые необходимые коммунальные службы.
В течение дня стало известно о выделении правительством Италии 25 миллиардов евро в качестве поддержки экономики на фоне вспышки инфекции.
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