Самые яркие фото недели. 7 - 13 марта

Тридцать снимков, сделанных в разных обстоятельствах и в различных географических точках планеты, складываются в калейдоскопический портрет непростого для всех отрезка нашей жизни.

Неостановимый (пока) коранавирус, пожары, протесты, столкновения, боевые действия.

Политика в лицах и событиях.

Празднование 8 марта, светские рауты и народные гулянья, массовые шоу и фестивали.

Репетиция зажжения олимпийского огня и крупные спортивные соревнования.

Сцены из повседневной жизни российских оленеводов и индонезийских автослесарей.

Братья наши младшие и наша любовь к ним.

Пестрая картина? Да. Цельная? И на этот вопрос - ответ утвердительный.

Наверное, вы с нами в этом согласитесь.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK