Самые яркие фото недели. 7 - 13 марта

Неостановимый (пока) коранавирус, пожары, протесты, столкновения, боевые действия.
Политика в лицах и событиях.
Празднование 8 марта, светские рауты и народные гулянья, массовые шоу и фестивали.
Репетиция зажжения олимпийского огня и крупные спортивные соревнования.
Сцены из повседневной жизни российских оленеводов и индонезийских автослесарей.
Братья наши младшие и наша любовь к ним.
Пестрая картина? Да. Цельная? И на этот вопрос - ответ утвердительный.
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