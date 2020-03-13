21:54 13 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.67
  • USD17.51
  • RUB0.23
  • RON4.08
  • UAH0.68
Поиск
Фото

Самые яркие фото недели. 7 - 13 марта

Получить короткую ссылку
43 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Stringer
Манекен в защитной маске в витрине магазина в Тбилиси.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200313/29518862/samye-yarkie-foto-nedeli-7-13-marta.html

Тридцать снимков, сделанных в разных обстоятельствах и в различных географических точках планеты, складываются в калейдоскопический портрет непростого для всех отрезка нашей жизни.

Неостановимый (пока) коранавирус, пожары, протесты, столкновения, боевые действия.

Политика в лицах и событиях.

Празднование 8 марта, светские рауты и народные гулянья, массовые шоу и фестивали.

Репетиция зажжения олимпийского огня и крупные спортивные соревнования.

Сцены из повседневной жизни российских оленеводов и индонезийских автослесарей.

Братья наши младшие и наша любовь к ним.

Пестрая картина? Да. Цельная? И на этот вопрос - ответ утвердительный.

Наверное, вы с нами в этом согласитесь.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Королева корта: теннисистка Мария Шарапова и ее путь к славе - фото
Кулачные бои в Чореску: самые яркие моменты турнира Eagles Next Level - фото
Как выглядят из космоса последствия коронавируса в городах - фото


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Манекен в защитной маске в витрине магазина в Тбилиси.
Самые яркие фото недели. 7 - 13 марта
Два Ту-160 совершили 15-часовой перелет над Атлантикой
Маршрут и время: стратегические ракетоносцы совершили длительный перелет
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться