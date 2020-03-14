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Запасайся кто может: напуганные коронавирусом люди сметают товары с полок

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© REUTERS / Constantina Peppa
Женщина в маске у пустого прилавка в супермаркете в Афинах, Греция.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200314/29527791/zapasaysya-kto-mozhet-napugannye-koronavirusom-pokupateli-massovo-smetayut-tovary-s-polok.html

Практически во всех странах Европы можно увидеть магазины, в которых покупателей много, а товаров уже совсем мало.

Начавшись в Италии, "панический снежный ком" прокатился по странам, городам и весям, оставляя после себя удивительно похожие картины.

Продукты в магазине.
© Sputnik /
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Покупательский бум добрался и до Молдовы, однако, насколько можно судить, по дороге подрастерял инерцию.

Французы, голландцы, англичане, греки, украинцы результаты акции "Запасайся кто может!" ощутили в большей мере. Американцы тоже в стороне не остались.

Наверное, у все у них сейчас ситуация - как у нас в пору (если кто помнит) тотального дефицита: в магазинах ничего нет, но холодильники почти у всех полные.

Успеть бы это все съесть до тех пор, пока не выйдет срок годности!

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Женщина в маске у пустого прилавка в супермаркете в Афинах, Греция.
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