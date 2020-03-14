Запасайся кто может: напуганные коронавирусом люди сметают товары с полок

Практически во всех странах Европы можно увидеть магазины, в которых покупателей много, а товаров уже совсем мало.

Начавшись в Италии, "панический снежный ком" прокатился по странам, городам и весям, оставляя после себя удивительно похожие картины.

Покупательский бум добрался и до Молдовы, однако, насколько можно судить, по дороге подрастерял инерцию.

Французы, голландцы, англичане, греки, украинцы результаты акции "Запасайся кто может!" ощутили в большей мере. Американцы тоже в стороне не остались.

Наверное, у все у них сейчас ситуация - как у нас в пору (если кто помнит) тотального дефицита: в магазинах ничего нет, но холодильники почти у всех полные.

Успеть бы это все съесть до тех пор, пока не выйдет срок годности!

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