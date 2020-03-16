COVID-19 поражает, невзирая на имидж и должность: больные, которых знают все

Если про некоторые инфекции говорили, что это "болезнь бедных", а про другие - "кара божья за распущенность", то с новой вирусной инфекцией положение совсем иное.
Во-первых, она обескураживает размахом, и уже во вторую очередь - "демократичностью", если это слово здесь применимо.
То есть, заболеть могут все: звезды, власть имущие, миллионеры.
Фотолента тому подтверждение.
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