Кишинев на карантине: очереди в магазины, пустынные дворы и детские площадки

На улицах молдавской столицы стало меньше людей, большинство стараются соблюдать карантин и не выходить из дома. Исключение - вылазки за необходимыми покупками.

В стране действует "красный код" эпидемической опасности из-за коронавируса нового типа.

Начиная с понедельника, 16 марта, все торговые точки страны, кроме аптек, продовольственных магазинов и заправочных станций, приостанавили свою деятельность.

Некоторые госучреждения и банки продолжают работу в особом режиме.

На улицах Кишинева муниципальные службы проводят дезинфекцию.

Закрыты несколько КПП и приостановлено авиасообщение.

Столица замерла, но не вымерла - в переносном смысле слова, разумеется. Активность кое-где теплится - в основном покупательская.

Подробности - в нашей фотоленте.

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