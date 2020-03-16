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Кишинев на карантине: очереди в магазины, пустынные дворы и детские площадки

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  • Rafturi goale într-un supermarket din capitală
  • Străzi pustii în sectorul Centru al Capitalei
  • Străzi pustii în sectorul Centru al Capitalei
  • Loc de joacă izolat
  • Curtea unui bloc locativ din Chișinău
  • Loc de joacă izolat, Chișinău
  • Curtea unui bloc locativ din Chișinău
© Sputnik / Yuriy Anna
Пустые улицы Кишинева во время карантина.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200316/29552115/chisinau-na-karantine-ocheredi-v-magaziny-pustynnye-dvory-i-detskie-ploschadki.html

На улицах молдавской столицы стало меньше людей, большинство стараются соблюдать карантин и не выходить из дома. Исключение - вылазки за необходимыми покупками.

В стране действует "красный код" эпидемической опасности из-за коронавируса нового типа.

Coronavirus
© AFP 2019 / JURE MAKOVEC
В Молдове выздоровел один из пациентов, инфицированных коронавирусом

Начиная с понедельника, 16 марта, все торговые точки страны, кроме аптек, продовольственных магазинов и заправочных станций, приостанавили свою деятельность.

Некоторые госучреждения и банки продолжают работу в особом режиме. 

На улицах Кишинева муниципальные службы проводят дезинфекцию. 

Закрыты несколько КПП и приостановлено авиасообщение.

Столица замерла, но не вымерла - в переносном смысле слова, разумеется. Активность кое-где теплится - в основном покупательская.

Подробности - в нашей фотоленте.

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