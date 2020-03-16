Кишинев на карантине: очереди в магазины, пустынные дворы и детские площадки

В стране действует "красный код" эпидемической опасности из-за коронавируса нового типа.
Начиная с понедельника, 16 марта, все торговые точки страны, кроме аптек, продовольственных магазинов и заправочных станций, приостанавили свою деятельность.
Некоторые госучреждения и банки продолжают работу в особом режиме.
На улицах Кишинева муниципальные службы проводят дезинфекцию.
Закрыты несколько КПП и приостановлено авиасообщение.
Столица замерла, но не вымерла - в переносном смысле слова, разумеется. Активность кое-где теплится - в основном покупательская.
Подробности - в нашей фотоленте.
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