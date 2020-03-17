Чрезвычайное положение плюс карантин: что происходит на улицах столицы

Коронавирус внес коррективы в жизнь кишиневцев, после введения беспрецедентных мер защиты от эпидемии многие больше находятся дома, а на улицах совсем немноголюдно.

В стране действует "красный код", а также введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа. Власти рекомендуют всем жителям оставаться в своих домах во избежание заражения. Режим ЧП действителен в республике с 17 марта по 15 мая.

Начиная с понедельника, в городе работают лишь продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Банки и некоторые госучреждения продолжают предоставлять свои услуги в особом режиме.

Граждане появляются на улице лишь изредка, чтобы сходить за необходимыми покупками или по другим неотложным делам.

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К настоящему моменту в республике подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили "оранжевый код", а затем "красный", за которым последовало введение режим ЧП по поддержанному кабинетом министров предложению президента Молдовы.

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