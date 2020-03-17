17:56 17 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD17.64
  • RUB0.24
  • RON4.08
  • UAH0.66
Поиск
Фото

Чрезвычайное положение плюс карантин: что происходит на улицах столицы

Получить короткую ссылку
56810
Новости
Все новости
Все новости
  • Кишинев, март 2020
  • Кишинев, март 2020
  • Кишинев, март 2020
  • Кишинев, март 2020
  • Кишинев, март 2020
  • Кишинев, март 2020
  • Кишинев, март 2020
  • Кишинев, март 2020
  • Кишинев, март 2020
  • Кишинев, март 2020
  • Кишинев, март 2020
  • Кишинев, март 2020
  • Кишинев, март 2020
  • Кишинев, март 2020
  • Кишинев, март 2020
  • Кишинев, март 2020
  • Кишинев, март 2020
  • Кишинев, март 2020
  • Кишинев, март 2020
  • Кишинев, март 2020
  • Кишинев, март 2020
© Sputnik / Rodion Proca
Немногочисленные граждане, выходящие на улицу, скапливаются возле продуктовых магазинов.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200317/29565292/chp-i-karantin-v-moldove-chto-proiskhodit-na-ulitsakh-stolitsy-foto.html

Коронавирус внес коррективы в жизнь кишиневцев, после введения беспрецедентных мер защиты от эпидемии многие больше находятся дома, а на улицах совсем немноголюдно.

В стране действует "красный код", а также введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа. Власти рекомендуют всем жителям оставаться в своих домах во избежание заражения. Режим ЧП действителен в республике с 17 марта по 15 мая.

Кондукторы в кишиневских троллейбусах
© Sputnik / Osmatesco
Время карантина: в общественном транспорте Кишинева принимают особые меры

Начиная с понедельника, в городе работают лишь продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Банки и некоторые госучреждения продолжают предоставлять свои услуги в особом режиме.

Граждане появляются на улице лишь изредка, чтобы сходить за необходимыми покупками или по другим неотложным делам.

Ларюшина: что ожидает граждан Молдовы в случае длительного карантина>>>

К настоящему моменту в республике подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили "оранжевый код", а затем "красный", за которым последовало введение режим ЧП по поддержанному кабинетом министров предложению президента Молдовы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Что предусматривает проект о введении ЧП на всей территории страны
Ион Чебан: Центральный рынок Кишинева будет закрыт на карантин
Введение карантина в отдельно взятом молдавском селе: обстоятельства и барьеры


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Кишинев, март 2020.
Чрезвычайное положение плюс карантин: что происходит на улицах столицы
Эксклюзивные кадры: российские и турецкие военные провели первое патрулирование в Идлибе
Эксклюзивные кадры: первое российско-турецкое патрулирование в Идлибе
Кабмин 2020
Как выглядит обновленный состав кабмина Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться