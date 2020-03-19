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Воз и маленькая тележка: что скупают обыватели во время короновируса

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© REUTERS / Alec Jacobson
Покупатель с тележкой, наполненной продуктами в супермаркете в Канаде.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200319/29585174/voz-i-telezhka-chto-skupayut-zhiteli-stran-vo-vremya-koronovirusa.html

Многие называют это явление "покупательским бумом", но "картина с маслом и прочим" больше напоминает паническое запасание всем и вся.

Несмотря на цены.

Неважно, нужен товар или не очень - там видно будет.

Заполним корзинку... Нет, лучше тележку. Не хватит одной, сбегаем еще раз.

Такую картину можно наблюдать в разгар пандемии где угодно. Хотя наша фотолента географически ограничивается двумя континентами и несколькими странами, подобные снимки можно было сделать и в Азии, и в Африке, и в Австралии.

Только Антарктида остается зоной свободной от коронавирусной заразы и гораздо быстрее распространяющейся инфекционной паники. 

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