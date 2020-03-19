Воз и маленькая тележка: что скупают обыватели во время короновируса

Несмотря на цены.
Неважно, нужен товар или не очень - там видно будет.
Заполним корзинку... Нет, лучше тележку. Не хватит одной, сбегаем еще раз.
Такую картину можно наблюдать в разгар пандемии где угодно. Хотя наша фотолента географически ограничивается двумя континентами и несколькими странами, подобные снимки можно было сделать и в Азии, и в Африке, и в Австралии.
Только Антарктида остается зоной свободной от коронавирусной заразы и гораздо быстрее распространяющейся инфекционной паники.
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