Воз и маленькая тележка: что скупают обыватели во время короновируса

Многие называют это явление "покупательским бумом", но "картина с маслом и прочим" больше напоминает паническое запасание всем и вся.

Несмотря на цены.

Неважно, нужен товар или не очень - там видно будет.

Заполним корзинку... Нет, лучше тележку. Не хватит одной, сбегаем еще раз.

Такую картину можно наблюдать в разгар пандемии где угодно. Хотя наша фотолента географически ограничивается двумя континентами и несколькими странами, подобные снимки можно было сделать и в Азии, и в Африке, и в Австралии.

Только Антарктида остается зоной свободной от коронавирусной заразы и гораздо быстрее распространяющейся инфекционной паники.

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