Самые яркие фото недели. 14 - 20 марта

Да, распространение коронавируса, да - пандемия, с ее видимыми проявлениями и восприятием. Но не только этим жил мир...

Земляне, помимо всего, противостоят капризам погоды, даже обильным снегопадам, кому довелось увидеть такое.

Борются с последствиями техногенных инцидентов.

Занимаются обычной хозяйственной деятельностью, традиционными ремеслами.

Но и пляжи возле теплого моря не пустуют. В кабаре выступают танцовщицы в минималистских нарядах. Призы конкурсов фитнес-бикини оспариваются претендентками.

Такая пестрая картина - с одной доминантой и многими контрастирующими деталями.

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