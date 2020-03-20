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Самые яркие фото недели. 14 - 20 марта

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© AFP 2019 / Joel Saget
Женщина в медицинской маске на фоне витрин в Париже.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200320/29605084/foto-nedeli-14-20-marta.html

Да, распространение коронавируса, да - пандемия, с ее видимыми проявлениями и восприятием. Но не только этим жил мир...

Земляне, помимо всего, противостоят капризам погоды, даже обильным снегопадам, кому довелось увидеть такое.

Борются с последствиями техногенных инцидентов.

Занимаются обычной хозяйственной деятельностью, традиционными ремеслами.

Но и пляжи возле теплого моря не пустуют. В кабаре выступают танцовщицы в минималистских нарядах. Призы конкурсов фитнес-бикини оспариваются претендентками.

Такая пестрая картина - с одной доминантой и многими контрастирующими деталями.

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