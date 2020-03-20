Самые яркие фото недели. 14 - 20 марта

Земляне, помимо всего, противостоят капризам погоды, даже обильным снегопадам, кому довелось увидеть такое.
Борются с последствиями техногенных инцидентов.
Занимаются обычной хозяйственной деятельностью, традиционными ремеслами.
Но и пляжи возле теплого моря не пустуют. В кабаре выступают танцовщицы в минималистских нарядах. Призы конкурсов фитнес-бикини оспариваются претендентками.
Такая пестрая картина - с одной доминантой и многими контрастирующими деталями.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK