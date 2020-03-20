Четвертый день карантина в Тирасполе: картинки с натуры

Приднестровье пребывает на карантине уже четвертый день. Сообщение между большинством городов запрещено. Междугородний транспорт остался только между Бендерами, Тирасполем и Слободзеей, расположенными рядом в центре региона.

Мы покажем, как главный город Приднестровья - Тирасполь, переживает вынужденную изоляцию из-за угрозы распространения коронавируса.

Неизвестно, может быть сказывается то, что за четыре дня карантина ни одна проба, переданная на исследование в Кишинев, не показала положительного результата, и люди немного выдохнули. Вероятно и то, что часть из них считает: свежий воздух никогда не помешает, и ближе к вечеру в пятницу грех не прогуляться. Так или иначе, Тирасполь по внешнему ощущению будто живет повседневной жизнью.

И до введения чрезвычайного положения в городе не наблюдалось столпотворения народа и транспортных пробок. И сейчас людей и транспорта немного. А, вернее, примерно столько же, что и в обычные до карантинной изоляции дни.

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