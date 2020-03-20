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Четвертый день карантина в Тирасполе: картинки с натуры

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  • Четвертый день карантина в Тирасполе: повседневные пейзажи
  • Четвертый день карантина в Тирасполе: повседневные пейзажи
  • Четвертый день карантина в Тирасполе: повседневные пейзажи
  • Четвертый день карантина в Тирасполе: повседневные пейзажи
  • Четвертый день карантина в Тирасполе: повседневные пейзажи
  • Четвертый день карантина в Тирасполе: повседневные пейзажи
  • Четвертый день карантина в Тирасполе: повседневные пейзажи
  • Четвертый день карантина в Тирасполе: повседневные пейзажи
  • Четвертый день карантина в Тирасполе: повседневные пейзажи
  • Четвертый день карантина в Тирасполе: повседневные пейзажи
  • Четвертый день карантина в Тирасполе: повседневные пейзажи
  • Четвертый день карантина в Тирасполе: повседневные пейзажи
  • Четвертый день карантина в Тирасполе: повседневные пейзажи
© Sputnik / Irina Leahova
Ничего, кажется, не изменилось, как не может поменяться любая конструкция, установленная для украшения города.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200320/29607532/chetvertyy-den-karantina-v-tiraspole-povsednevnye-peyzazhi.html

Приднестровье пребывает на карантине уже четвертый день. Сообщение между большинством городов запрещено. Междугородний транспорт остался только между Бендерами, Тирасполем и Слободзеей, расположенными рядом в центре региона.

Мы покажем, как главный город Приднестровья - Тирасполь, переживает вынужденную изоляцию из-за угрозы распространения коронавируса.

Оператор лаборатории.
© AFP 2019 / THOMAS SAMSON
Отправленные в Кишинев пробы жителей Левобережья: ответ отрицательный
Неизвестно, может быть сказывается то, что за четыре дня карантина ни одна проба, переданная на исследование в Кишинев, не показала положительного результата, и люди немного выдохнули. Вероятно и то, что часть из них считает: свежий воздух никогда не помешает, и ближе к вечеру в пятницу грех не прогуляться. Так или иначе, Тирасполь по внешнему ощущению будто живет повседневной жизнью.

И до введения чрезвычайного положения в городе не наблюдалось столпотворения народа и транспортных пробок. И сейчас людей и транспорта немного. А, вернее, примерно столько же, что и в обычные до карантинной изоляции дни.

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Теги:
карантин, Тирасполь, Приднестровье


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