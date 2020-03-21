Полицейские, пожарные и медики обратились к гражданам: "Оставайтесь дома!"

Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям присоединились к флешмобу с призывом к жителям Молдовы оставаться дома и строго соблюдать противоэпидемические меры - смотрите фотоленту Sputnik.

В социальных сетях продолжается флешмоб сотрудников медицинских учреждений, участники которого фотографируются с табличками, призывающими жителей страны оставаться дома и соблюдать карантин.

"Мы трудимся, а вы оставайтесь дома!", – к флешмобу #ОставайсяДома, #StaiAcasa присоединились и сотрудники генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Коронавирус в Молдове

Пожарные и спасатели призвали жителей страны не выходить из дома без крайней необходимости, принимать все рекомендованные меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 66 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрирован и случай выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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