Полицейские, пожарные и медики обратились к гражданам: "Оставайтесь дома!"

В социальных сетях продолжается флешмоб сотрудников медицинских учреждений, участники которого фотографируются с табличками, призывающими жителей страны оставаться дома и соблюдать карантин.
"Мы трудимся, а вы оставайтесь дома!", – к флешмобу #ОставайсяДома, #StaiAcasa присоединились и сотрудники генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 66 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрирован и случай выздоровления от COVID-19.
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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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