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Полицейские, пожарные и медики обратились к гражданам: "Оставайтесь дома!"

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (202)
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  • Медицинский работник в маске с обращением к гражданам Noi muncim, voi stați acasă!
  • Сотрудники полиции в масках обратились к гражданам: Мы работаем, вы оставайтесь дома
  • Патрульные инспекторы поддержали флешмоб против коронавируса.
  • Пожарные с обращением к гражданам Noi muncim, voi stați acasă!
  • Пожарный на фоне спецавтомобиля.
© Sputnik / Анатолий Кирияк
Медицинский работник в маске с обращением к гражданам "Noi muncim, voi stați acasă!"
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200321/29612607/politseyskie-pozharnye-i-meditsinskie-rabotniki-obratilis-k-grazhdanam.html

Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям присоединились к флешмобу с призывом к жителям Молдовы оставаться дома и строго соблюдать противоэпидемические меры - смотрите фотоленту Sputnik.

В социальных сетях продолжается флешмоб сотрудников медицинских учреждений, участники которого фотографируются с табличками, призывающими жителей страны оставаться дома и соблюдать карантин.

"Мы трудимся, а вы оставайтесь дома!", – к флешмобу #ОставайсяДома, #StaiAcasa присоединились и сотрудники генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Коронавирус
© Sputnik / Алексей Даничев
Ситуация с коронавирусом: новые данные Минздрава и статистика о заболевших
Пожарные и спасатели призвали жителей страны не выходить из дома без крайней необходимости, принимать все рекомендованные меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 66 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрирован и случай выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (202)

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Теги:
коронавирус


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