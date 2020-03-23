Россия помогает Италии бороться с COVID-19: доставлены медики и техника

Президент России Владимир Путин после телефонной беседы с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в ответ на обращение итальянской стороны подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь Италии.

Таким образом, девять самолетов Воздушно-космических сил России доставили в Италию около 100 российских военных специалистов и технику для борьбы с коронавирусом.

В группу вошли ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии, имеющие значительный международный опыт борьбы с эпидемиями.

В оборонном ведомстве РФ пояснили, что в кратчайшие сроки на авиабазу ВВС Италии "Практик де Маре", расположенную в 30 километрах юго-западнее Рима, доставлены мобильные комплексы с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Италия находится на втором месте в мире по заболеваемости COVID-19 и на первой строчке по смертности. Согласно последним данным, представленным в понедельник американским университетом Джона Хопкинса, в этой стране 59 тысяч 138 заболевших, 5 тысячи 476 человек скончались.

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