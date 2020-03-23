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Приднестровье подхватило акцию "Оставайтесь дома, мы работаем ради вас!"

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (240)
147 0 0
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  • Акция Оставайтесь дома, мы работаем ради вас!
  • Акция Оставайтесь дома, мы работаем ради вас!
  • Акция Оставайтесь дома, мы работаем ради вас!
  • Акция Оставайтесь дома, мы работаем ради вас!
  • Акция Оставайтесь дома, мы работаем ради вас!
  • Акция Оставайтесь дома, мы работаем ради вас!
  • Акция Оставайтесь дома, мы работаем ради вас!
  • Акция Оставайтесь дома, мы работаем ради вас!
Врачи ежедневно сталкиваются с угрозой заразиться COVID-19.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200323/29629799/aktsiya-ostavaytes-doma-my-rabotaem-radi-vas.html

В Молдове, как и во всем мире медики и сотрудники правоохранительных органов, которые сейчас на передовой борьбы с коронавирусом, призывают остальных быть благоразумными.

Все те, кому во время карантина необходимо работать и подвергать себя опасности, призывают сограждан - близких и вовсе незнакомых, тех кто может оставаться дома, не выходить на улицу без крайней необходимости.

"Без острой надобности не выходите из дома! Минимизируйте нахождение в общественных местах! Помните, от вас и ваших действий может зависеть здоровье и жизнь окружающих!", - с такими словами обращаются к жителям Приднестровья правоохранители и врачи.

В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет
© Sputnik / Евгений Паскарь
Новые меры предосторожности: что еще закроют в Приднестровье
В связи с зафиксированными в регионе случаями заражения COVID-19 ужесточены меры безопасности. С 24 марта закроются продуктовые рынки. Пока продолжат свою работу только крытые корпуса – мясной, рыбный и молочный. Также перестанут работать магазины с промтоварами и техникой. По возможности, владельцы этих торговых точек будут осуществлять доставку товаров покупателям.

В населенных пунктах проводится масштабная дезинфекция. Совместными усилиями сотрудников МВД и ЖКХ специализированной обработке подвергаются подъезды всех жилых домов, придомовые территории, беседки, детские площадки и места санкционированного складирования бытовых отходов.

Такие беспрецедентные меры предпринимаются с единственной целью – максимально сократить вероятность распространения коронавируса.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (240)

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Теги:
акция, Приднестровье


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