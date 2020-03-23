Приднестровье подхватило акцию "Оставайтесь дома, мы работаем ради вас!"

Все те, кому во время карантина необходимо работать и подвергать себя опасности, призывают сограждан - близких и вовсе незнакомых, тех кто может оставаться дома, не выходить на улицу без крайней необходимости.
"Без острой надобности не выходите из дома! Минимизируйте нахождение в общественных местах! Помните, от вас и ваших действий может зависеть здоровье и жизнь окружающих!", - с такими словами обращаются к жителям Приднестровья правоохранители и врачи.
В населенных пунктах проводится масштабная дезинфекция. Совместными усилиями сотрудников МВД и ЖКХ специализированной обработке подвергаются подъезды всех жилых домов, придомовые территории, беседки, детские площадки и места санкционированного складирования бытовых отходов.
Такие беспрецедентные меры предпринимаются с единственной целью – максимально сократить вероятность распространения коронавируса.
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