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Владимир Путин: обращение к нации на фоне распространения коронавируса

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© Sputnik / Maksim Bogodvid
Женщина у себя дома в Казани смотрит трансляцию обращения президента России.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200325/29653858/vladimir-putin-vystupil-s-obrascheniem-k-rossiyanam-na-fone-rasprostraneniya-koronavirusa.html

Главным приоритетом в сложившейся обстановке, по словам российского лидера, является здоровье граждан.

Президент России обратил внимание на то, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире, во многих странах продолжает нарастать число заболевших.

Тем не менее, в России удается держать ситуацию под контролем.

LIVE: Владимир Путин выступает с обращением к нации
© Sputnik /
Владимир Путин выступает с обращением к нации

"Благодаря заранее принятым мерам, нам в целом удается пока сдерживать широкое и стремительное распространение болезни", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что все рекомендации по борьбе с коронавирусом необходимо обязательно соблюдать, надо проявить дисциплину и ответственность. Самое безопасное сейчас, по его словам, это - побыть дома.

В создавшихся условиях Путин высказал мнение, что голосование по поправкам в Конституцию надо перенести, новая дата будет определена на основе рекомендаций врачей.

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Женщина у себя дома в Казани смотрит трансляцию обращения президента России.
Владимир Путин: обращение к нации на фоне распространения коронавируса
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