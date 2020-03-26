Не паникуй, оставайся дома: призывы на улицах городов во время COVID-19

Есть, конечно, и другие не менее важные предупреждения: соблюдать "социальную дистанцию", пользоваться средствами защиты и антисептиками, мыть руки.
Вроде нет человека, который бы об этом не знал. И тем не менее...
Вот тогда и возникает необходимость в более строгих мерах, санитарных кордонах, комендантском часе.
Ситуация в разных городах мира, вопреки своей пестроте, сводится к одному знаменателю. Он и выведен в заголовок нашей фотоленты.
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