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Не паникуй, оставайся дома: призывы на улицах городов во время COVID-19

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (319)
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© AP Photo / Nardus Engelbrecht
Плакат-призыв на здании в Южной Африке.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200326/29660565/ne-panikuy-ostavaysya-doma-prizyvy-na-ulitsakh-gorodov-vo-vremya-covid-19.html

Два самых злободневных совета, которые, как показывает ход событий, следует понять, принять к действию и - убедить в том же других людей.

Есть, конечно, и другие не менее важные предупреждения: соблюдать "социальную дистанцию", пользоваться средствами защиты и антисептиками, мыть руки.

Вроде нет человека, который бы об этом не знал. И тем не менее...

Вот тогда и возникает необходимость в более строгих мерах, санитарных кордонах, комендантском часе.

Ситуация в разных городах мира, вопреки своей пестроте, сводится к одному знаменателю. Он и выведен в заголовок нашей фотоленты.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (319)

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Плакат-призыв на здании в Южной Африке.
Не паникуй, оставайся дома: призывы на улицах городов во время COVID-19
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