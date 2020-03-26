Не паникуй, оставайся дома: призывы на улицах городов во время COVID-19

Два самых злободневных совета, которые, как показывает ход событий, следует понять, принять к действию и - убедить в том же других людей.

Есть, конечно, и другие не менее важные предупреждения: соблюдать "социальную дистанцию", пользоваться средствами защиты и антисептиками, мыть руки.

Вроде нет человека, который бы об этом не знал. И тем не менее...

Вот тогда и возникает необходимость в более строгих мерах, санитарных кордонах, комендантском часе.

Ситуация в разных городах мира, вопреки своей пестроте, сводится к одному знаменателю. Он и выведен в заголовок нашей фотоленты.

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