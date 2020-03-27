Войска РХБЗ: проверка готовности противостоять угрозе вирусных инфекций

Все мероприятия, нацеленные на повышение навыков решения задач, связанных с новым коронавирусом, будут проведены только на полигонах Вооруженных Сил РФ, говорится в сообщении Минобороны России.

Проверка проводится по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина.

Первоначально командование военных округов, центральных органов военного управления сформировало группировки сил (средств), сводные отряды ликвидации последствий для борьбы с заболеваниями в местах дислокации военнослужащих.

На втором этапе в течение двух суток будет проверена способность медицинских отрядов спецназначения, штатных и сводных медицинских подразделений, а также мобильного резерва Генштаба по своевременному развертыванию для борьбы с инфекцией.

Кроме того, по словам министра обороны РФ, в ходе проверки будут проанализированы транспортные возможности ведомства по перевозке необходимых сил и средств в удаленные районы для оказания помощи больным, а также по выполнению комплекса карантинных и лечебных мероприятий.

О мероприятиях были проинформированы военные атташе при посольствах иностранных государств в России.

Проверка завершится 28 марта.

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