Главная больница по лечению коронавируса в России: вид снаружи и изнутри

Клиника оснащена по последнему слову медицинской науки и практики, там созданы отличные условия для пациентов и работы персонала.

Директор больницы в Коммунарке Денисом Проценко называет ее "космосом". Он имел возможность посетить многие европейские лечебные учреждения, сравнение в пользу руководимой им клиники: "Она, конечно, на порядок лучше".

На данный момент в ней проходят лечение 330 человек. Среди них, в частности, певец Лев Лещенко, сенатор Людмила Нарусова.

В палате размещают по одному человеку, есть свой санузел с душем, плазменный телевизор.

"Не хочется употреблять вот этих вот военных выражений, но действительно все работают у вас как часики, как хороший механизм слаженный", — сказал при посещении больницы президент России Владимир Путин.

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