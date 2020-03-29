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Главная больница по лечению коронавируса в России: вид снаружи и изнутри

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (371)
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© Sputnik / Alexei Maishev
Женщина в защитной маске у здания больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200329/29693252/kak-vyglyadit-snaruzhi-i-vnutri-glavnaya-bolnitsa-po-lecheniyu-koronavirusa-v-russia.html

Клиника оснащена по последнему слову медицинской науки и практики, там созданы отличные условия для пациентов и работы персонала.

Директор больницы в Коммунарке Денисом Проценко называет ее "космосом". Он имел возможность посетить многие европейские лечебные учреждения, сравнение в пользу руководимой им клиники: "Она, конечно, на порядок лучше".

Президент РФ В. Путин посетил больницу в Коммунарке
© Sputnik / Алексей Дружинин
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На данный момент в ней проходят лечение 330 человек. Среди них, в частности, певец Лев Лещенко, сенатор Людмила Нарусова.

В палате размещают по одному человеку, есть свой санузел с душем, плазменный телевизор.

"Не хочется употреблять вот этих вот военных выражений, но действительно все работают у вас как часики, как хороший механизм слаженный", — сказал при посещении больницы президент России Владимир Путин.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (371)

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