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Вторая неделя режима ЧП в Молдове – в Кишиневе тишина и порядок

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  • Такси Блюз закрыт
  • Карантин. Закрыто
  • Фастфуд работает только на вынос
  • Московский проспект пуст
  • Карабинер на остановке
  • Проверка документов
  • В парках пусто
  • В магазинах полно продуктов
  • Покупатели
  • Цены на туалетную бумагу снизили почти в два раза
  • Предупреждение - сохраняй дистанцию
  • Любимая многими летающая свинка не унывает
© Sputnik / Евгений Паскарь
Такси Блюз закрыт
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200330/29710112/vtoraya-nedelya-rezhima-chp-v-moldove--na-ulitsakh-tishina-i-poryadok-.html

В стране власть держит ситуацию под контролем, столица живет в нормальном ритме, в ожидании победы над вирусом – появились первые признаки улучшения ситуации.

Вторую неделю Молдова живет в режиме чрезвычайного положения, введённого 17 марта, как одна из важных мер против распространения коронавируса нового типа. Надо сказать, что за это время наши граждане стали более ответственно относиться к мерам предосторожности – соблюдать дистанцию в магазинах и на улицах, перестали проводит время в парках, все больше сидят по домам. Хотя отдельные случаи безрассудства, судя по сообщениям СМИ, все же происходят. Например, странная история с вечеринкой в одном из ночных клубов.

Надо сказать, что и власти проводят большую работу, чтобы держать ситуацию под контролем и, в то же время, не перегибать палку. Важно, что страна не погрузилась в хаос, а продолжает жить в нормальном ритме, насколько это возможно в режиме определенных ограничений. 

Хорошо функционирует общественный транспорт – его много, причем троллейбусы полупустые, в них теперь комфортно ездить, хотя и мысль подхватить вирус тоже постоянно присутствует – ничего не поделаешь.

На остановках дежурят карабинеры. Избирательно проверяют документы – это наша реальность. Но недовольства и паникерских настроений не видно. Хотя многие, конечно же, обеспокоены потерей заработков, боязнью потерять работу или вообще найти ее в нынешних условиях.

Радует, что супермаркеты не взвинтили цены, при этом поддерживая необходимый ассортимент продукции - дефицита никакого нет. Причем, стоит отметить, что цены на продукты почти во всех магазинах находятся примерно на одном уровне. Соответственно и очередей, ажиотажа также не наблюдается.

Многие, кто следит за ситуацией в других странах, обратили внимание на тот факт, что некоторые товары, например, туалетную бумагу, какие-то крупы и т.д. не найти – все раскуплено. Однако в кишиневских магазинах ситуация нормальная, как и всегда. Круп – изобилие, туалетной бумаги полно. Более того, цена на нее упала. А это верный признак того, что жизнь налаживается и можно с оптимизмом смотреть в будущее.

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Теги:
туалетная бумага, понизили цены, цены, супермаркеты, коронавирус, кишиневцы, Кишинев, Кишинев


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