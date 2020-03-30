Вторая неделя режима ЧП в Молдове – в Кишиневе тишина и порядок

Вторую неделю Молдова живет в режиме чрезвычайного положения, введённого 17 марта, как одна из важных мер против распространения коронавируса нового типа. Надо сказать, что за это время наши граждане стали более ответственно относиться к мерам предосторожности – соблюдать дистанцию в магазинах и на улицах, перестали проводит время в парках, все больше сидят по домам. Хотя отдельные случаи безрассудства, судя по сообщениям СМИ, все же происходят. Например, странная история с вечеринкой в одном из ночных клубов.

Надо сказать, что и власти проводят большую работу, чтобы держать ситуацию под контролем и, в то же время, не перегибать палку. Важно, что страна не погрузилась в хаос, а продолжает жить в нормальном ритме, насколько это возможно в режиме определенных ограничений.

Хорошо функционирует общественный транспорт – его много, причем троллейбусы полупустые, в них теперь комфортно ездить, хотя и мысль подхватить вирус тоже постоянно присутствует – ничего не поделаешь.

На остановках дежурят карабинеры. Избирательно проверяют документы – это наша реальность. Но недовольства и паникерских настроений не видно. Хотя многие, конечно же, обеспокоены потерей заработков, боязнью потерять работу или вообще найти ее в нынешних условиях.

Радует, что супермаркеты не взвинтили цены, при этом поддерживая необходимый ассортимент продукции - дефицита никакого нет. Причем, стоит отметить, что цены на продукты почти во всех магазинах находятся примерно на одном уровне. Соответственно и очередей, ажиотажа также не наблюдается.

Многие, кто следит за ситуацией в других странах, обратили внимание на тот факт, что некоторые товары, например, туалетную бумагу, какие-то крупы и т.д. не найти – все раскуплено. Однако в кишиневских магазинах ситуация нормальная, как и всегда. Круп – изобилие, туалетной бумаги полно. Более того, цена на нее упала. А это верный признак того, что жизнь налаживается и можно с оптимизмом смотреть в будущее.

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