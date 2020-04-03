Как остановить COVID-19: пять самых эффективных способов борьбы с пандемией

Всемирная организация здравоохранения, равно как и престижные мировые исследовательские центры обнародовали простые правила, соблюдение которых поднимает барьер на пути лавинообразного продвижения COVID-19 по странам и территориям.
Наиболее сжатая и доходчивая форма этих рекомендаций - графическая.
В плакатах РИА-Новости - пять самых эффективных способов борьбы с пандемией.
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