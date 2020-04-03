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Как остановить COVID-19: пять самых эффективных способов борьбы с пандемией

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (477)
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  • Как остановить коронавирус: пять главных советов.
  • Совет 1: чаще мойте руки
  • Почему важно мыть руки
  • Совет 2: не трогайте лицо
  • Почему важно не прикасаться к лицу
  • Совет 3: соблюдайте дистанцию
  • Почему важно ограничить физические контакты
  • Совет 4: оставайтесь дома
  • Почему важно ограничить пребывание в людных местах
  • Совет 5: ходите пешком
  • Почему важно реже пользоваться общественным транспортом
Как остановить коронавирус: пять главных советов.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200403/29756024.html

В красочных плакатах - главные рекомендации, которые помогут сохранить здоровье и замедлить распространение коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения, равно как и престижные мировые исследовательские центры обнародовали простые правила, соблюдение которых поднимает барьер на пути лавинообразного продвижения COVID-19 по странам и территориям.

Наиболее сжатая и доходчивая форма этих рекомендаций - графическая.

В плакатах РИА-Новости - пять самых эффективных способов борьбы с пандемией.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (477)

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Как остановить коронавирус: пять главных советов.
Как остановить COVID-19: пять самых эффективных способов борьбы с пандемией
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