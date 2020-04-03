Как остановить COVID-19: пять самых эффективных способов борьбы с пандемией

В красочных плакатах - главные рекомендации, которые помогут сохранить здоровье и замедлить распространение коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения, равно как и престижные мировые исследовательские центры обнародовали простые правила, соблюдение которых поднимает барьер на пути лавинообразного продвижения COVID-19 по странам и территориям.

Наиболее сжатая и доходчивая форма этих рекомендаций - графическая.

В плакатах РИА-Новости - пять самых эффективных способов борьбы с пандемией.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK