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Наденьте кольца и маски: как работают московские ЗАГСы во время коронавируса

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© Sputnik / Evgeniy Odinokov
Молодожены во дворце бракосочетания №1 в Москве. Московские отделы ЗАГС продолжают регистрировать заключение и расторжение браков в неторжественной обстановке без гостей. Торжественные регистрации заключения брака, а также выездные регистрации временно приостановлены в целях предотвращения распространения коронавируса в Москве.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200404/29769100.html

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания проходят регулярные дезинфекции помещений, установлен контроль над уборкой. Сотрудники обеспечены масками, респираторами, антисептиками.

Несмотря на коронавирус, московские пары продолжают заключать браки. ЗАГС Москвы перешли на особый режим работы. Сотрудники обеспечены масками, респираторами, антисептиками.  В целях безопасности ЗАГСы советуют гражданам, недавно вернувшимся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и находящимся в самоизоляции, перенести торжество на другую дату.

 

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Наденьте кольца и маски: как работают московские ЗАГСы во время коронавируса
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