Наденьте кольца и маски: как работают московские ЗАГСы во время коронавируса

Несмотря на коронавирус, московские пары продолжают заключать браки. ЗАГС Москвы перешли на особый режим работы. Сотрудники обеспечены масками, респираторами, антисептиками. В целях безопасности ЗАГСы советуют гражданам, недавно вернувшимся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и находящимся в самоизоляции, перенести торжество на другую дату.
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