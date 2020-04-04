Наденьте кольца и маски: как работают московские ЗАГСы во время коронавируса

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания проходят регулярные дезинфекции помещений, установлен контроль над уборкой. Сотрудники обеспечены масками, респираторами, антисептиками.

Несмотря на коронавирус, московские пары продолжают заключать браки. ЗАГС Москвы перешли на особый режим работы. Сотрудники обеспечены масками, респираторами, антисептиками. В целях безопасности ЗАГСы советуют гражданам, недавно вернувшимся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и находящимся в самоизоляции, перенести торжество на другую дату.

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